兩類台股基金 強中強 中小型今年來報酬率42%、科技型38%

2025年台灣受惠於全球AI供應鏈需求強勁爆發，看好全年出口規模將突破6,000億美元大關。且儘管基期墊高，市場仍預期2026年台灣經濟將維持溫和成長，顯示台灣產業韌性。

觀察今年來台股基金表現，以中小型及科技型績效勝出，分別有42.9%及38.3%的報酬率，遠勝於加權指數的23.4%，展現主動選股策略的優勢。

法人表示，有鑑於AI、半導體持續推進，主計總處將今年GDP上修至7.37%，在高基期背景下，明年經濟成長率則上修至3.54%，反映台灣產業競爭力與供應鏈定位持續提升。建議尚未布局的投資人，可將已展現強勁操作成果的台股基金納入考量，把握下一波成長循環的切入時機。

華南永昌永昌基金經理人張浩宸表示，科技成長趨勢未歇、台股結構正從「單核心」走向「多引擎」。在AI應用、先進製程、網通、記憶體及矽光子等技術全面推進下，供應鏈需求仍將持續升溫。

在產業層面，張皓宸指出，全球資料中心與算力投資正進入全新加速期。IEA最新資料顯示，2024年全球資料中心算力負載約68 GW，預計到2030年將攀升至174 GW；未來五年平均每年需新增約17.7 GW算力，帶動AI晶片、光收發模組、伺服器、先進封測及相關電力設備全面受惠。電力建置支出CAGR更高達32.5%，反映新一輪基礎設施投資已全面啟動。

展望未來，張皓宸認為台股在11月經歷乖離修正後，季線守穩、技術面轉強，加上年末法人作帳、耶誕及春節旺季帶動需求，市場短線雜音已逐漸被降息預期與科技題材重新覆蓋，Google推出Gemini 3、AWS開發者大會等事件，將持續帶動科技族群情緒，有助延續產業成長趨勢。

富邦新台商基金經理人謝尚瑾表示，2026年科技仍將是全球資金配置的核心主軸，尤其在AI帶動先進製程、記憶體與高速傳輸需求持續升溫之下，台灣供應鏈具備產業鏈完整、技術門檻高與全球市占領先等優勢，將成為長線資金布局的焦點。

在半導體領域方面，CoWoS等先進封裝產能持續供不應求，相關訂單能見度已延伸至2026年，可望成為台灣科技產業的長期成長動能。

隨著AI應用向多元產業深化，台灣科技供應鏈價值將持續提升，預期台股中長期行情仍具正向發展空間。