全球型 ETF 配息有亮點

高息台股ETF近兩年備受青睞，全球型ETF的年化配息率表現也有亮點，根據統計，包括凱基全球菁英55（00926）、富邦入息REITs+、中信特選金融、國泰全球品牌50，及富邦ESG綠色電力等全球ETF配息表現也受到投資人矚目。

觀察今年有配息的全球型ETF年化配息率，以12月5日收盤價換算，為1%到8%之間不等，並有四檔年化配息率超過5%。其中凱基全球菁英55，不僅去年的年化配息率達6.1%，今年依舊維持近6%的配息水準，每受益權單位將配發1.47元。

法人表示，全球科技龍頭近期動作頻頻，除了Google憑藉Gemini 3受到矚目，近期也傳出其主要對手OpenAI將提早推出最新人工智慧（AI）模型GPT-5.2。凱基全球菁英55 ETF研究團隊表示，AI戰場可謂百家爭鳴，科技巨頭無不以行動消除投資人對AI泡沫化的疑慮，凱基全球菁英55手握科技龍頭股票、打包趨勢題材權值股，選股更囊括全產業投資機會，以掌握產業輪動機會。

台新SG全球AI機器人精選ETF研究團隊表示，隨著企業對生成式AI、大數據分析與自動化解決方案的需求不斷提升，全球AI市場規模預估在2030年突破1兆美元，帶動國內AI相關ETF股價勁揚。

展望後市，隨資料中心投資擴張、半導體需求增加及雲端應用深化，AI影響力逐步滲透醫療、金融、製造等傳產業。