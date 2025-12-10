街口投信投資展望 雲端資料中心、AI 可重押

美國經濟動能雖顯放緩，但通膨壓力逐步緩解，市場對聯準會降息的預期升溫，為全球股市提供正面支撐。街口投信表示，第4季台股展望仍以震盪走高為主軸，AI伺服器、高階封裝與雲端資料中心持續拉貨，將成為驅動多頭格局的重要力量，投資建議維持高持股水位。

街口中小基金經理人吳帛亞分析，美國職缺失業比自5月以來持續下降，7月進一步降至0.99，顯示勞動供給逐漸超過需求，8月時薪成長也明顯放緩至0.27%，有助於舒緩市場對通膨持續性的擔憂。

同時，8月褐皮書下修對經濟活動的評估，勞動市場停滯，消費者支出呈現持平甚至下降。然而，休閒旅遊、汽車需求依舊維持韌性，加上人工智慧與資料中心建設支出強勁，整體經濟表現仍指向「軟著陸」情境。

主要國家景氣持續升溫，OECD領先指標雖趨於平緩，但仍維持高檔。台灣8月出口年增率達34.1%，遠高於市場預期的25.0%，並已連續22個月正成長，主要受惠於AI應用需求與消費性電子備貨旺季；進口年增率亦達29.7%。

台灣主計處將今年GDP上修至4.45%，並預估2026年為2.81%，顯示經濟成長動能穩健。製造業自2023年第4季以來銷售量持續成長，存貨穩步增加，7月景氣對策信號分數維持29分，連續第三個月亮出代表穩定的綠燈。國發會指出，只要全球AI需求持續，下半年台灣景氣仍可望維持綠燈水準。

街口中小基金經理人吳帛亞分析，第4季AI伺服器、高階封裝與雲端資料中心擴產，將繼續推升台股出口與資本支出表現，支撐中長期多頭格局。街口投信建議，投資人持股以科技股為核心，並透過換股操作因應市場震盪；非AI族群則需嚴控配置，以降低不確定性風險。