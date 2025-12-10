台股高息型交投熱絡 無懼盤勢震盪 近一月00919漲逾2%稱冠

台股近來在28,000點上下波動，操作難度提高，在台股ETF中，有息收保護的高息型交投最熱絡。統計近一月日成交均量前十檔被動式台股ETF中，就有包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息、富邦特選高股息30、元大高股息、元大台灣價值高息等五檔為高息型。

在十檔交投熱絡的台股ETF中，儘管近一個月大盤震盪，群益台灣精選高息仍上漲2.3%居冠，國泰台灣科技龍頭、國泰永續高股息、富邦科技、元大台灣漲幅也漲達1%。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，今年以來AI科技股領漲大盤，不過隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股，以平衡投資組合風險，金融股便是可考量的標的。由於利率走降趨勢未變，金融股仍受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

法人表示，投資高股息ETF主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層保護。根據投信官網，00919第11次配息金額0.54元維持前一季水準，預估年化配息率10.0%，為連續11季維持10% 以上，除息日為12月16 日，參與除息最後買進日為12月15日。

統一投信表示，由於科技股占大盤成交量大多維持在七成以上，展望2026年，在AI投資浪潮與降息循環雙重利多下，主要雲端服務供應商的資本支出持續增速，2026年投資預測值仍有上調空間。預測明年產業成長的兩大關鍵投資主軸將聚焦於AI伺服器與機櫃設計的升級，以及電源、光通訊、載板等核心技術的升級。