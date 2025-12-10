快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

主動式商品 績效突出

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股12月以來重啟漲勢，台股基金及主動式ETF在近月震盪行情中勝出，也凸顯多空環境交雜、類股輪動變動快速，透過選股操作更能提高台股投資勝率。

理柏資訊統計至2025年12月9日，主動式操作的台股基金近一個月類型平均上漲4~6%，皆優於大盤；其中，聚焦中小型股的中小型基金以6.2%居冠；ETF部分則是以主動型上漲2.7%最為突出。

台股大盤近期受外資連八周賣超影響，指數一度回測月、季線，並牽動類股行情表現。CMoney統計至2025年12月10日，以中小型股為主的上櫃指數近一個月漲幅2.9%，優於加權指數的1.9%，類股部分傳產玻陶、塑膠漲幅達兩位數最為突出，金融及電子族群中的電子零組件、半導體表現比大盤強勢，電腦及周邊設備、其他電子則翻黑敬陪末座。

主動復華未來50ETF（00991A）暨復華復華基金經理人呂宏宇分析，近期因市場觀望美國、日本貨幣政策動向，加上年底前法人實現獲利、美國經濟數據好壞紛雜等因素，使股市出現較明顯震盪，導致台股部分資金移往傳產金融輪動表現；但研判中長線發展仍朝正向發展，待不確定性淡化，行情將回歸偏多格局，藉由主動選股汰弱留強，並從市值前150大選股，相對可兼顧較大市值及未來報酬潛力。

街口投信表示，進入第4季，台股將延續第3季格局，主要支撐力道來自：聯準會降息預期帶動資金行情。全球大型CSP廠持續提高資本支出，AI供應鏈維持強勁需求。財報與財測優於預期，科技股動能延續。

延伸閱讀

FOMC決議、甲骨文財報公布前 台指期夜盤先壓回

三大法人買超台股267億 投顧：法人回歸主導市場

凱基2026投資展望 台股上看33,000點

台股年前2萬9？杜金龍「行情到明年4月」：台積電上2千、PCB族群4檔續強

相關新聞

兩類台股基金 強中強 中小型今年來報酬率42%、科技型38%

2025年台灣受惠於全球AI供應鏈需求強勁爆發，看好全年出口規模將突破6,000億美元大關。且儘管基期墊高，市場仍預期2...

法人看亞股估值仍具吸引力 明年續強漲勢有望延續

AI需求持續攀升，全球股市今年表現亮眼，尤其亞洲市場更是氣勢如虹。展望2026年，投信法人指出，儘管亞洲股市已累積漲幅，...

14檔股票 ETF 唱高調 專家看好長期趨勢向上 建議定期定額布局

台股又創新高，台積電昨（10）日大漲25元，收在1,505元，帶動加權指數上漲218點，收盤攻上28,400點，刷新收盤...

台股高息型交投熱絡 無懼盤勢震盪 近一月00919漲逾2%稱冠

台股近來在28,000點上下波動，操作難度提高，在台股ETF中，有息收保護的高息型交投最熱絡。統計近一月日成交均量前十檔...

主動式商品 績效突出

台股12月以來重啟漲勢，台股基金及主動式ETF在近月震盪行情中勝出，也凸顯多空環境交雜、類股輪動變動快速，透過選股操作更...

街口投信投資展望 雲端資料中心、AI 可重押

美國經濟動能雖顯放緩，但通膨壓力逐步緩解，市場對聯準會降息的預期升溫，為全球股市提供正面支撐。街口投信表示，第4季台股展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。