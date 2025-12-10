主動式商品 績效突出

台股12月以來重啟漲勢，台股基金及主動式ETF在近月震盪行情中勝出，也凸顯多空環境交雜、類股輪動變動快速，透過選股操作更能提高台股投資勝率。

理柏資訊統計至2025年12月9日，主動式操作的台股基金近一個月類型平均上漲4~6%，皆優於大盤；其中，聚焦中小型股的中小型基金以6.2%居冠；ETF部分則是以主動型上漲2.7%最為突出。

台股大盤近期受外資連八周賣超影響，指數一度回測月、季線，並牽動類股行情表現。CMoney統計至2025年12月10日，以中小型股為主的上櫃指數近一個月漲幅2.9%，優於加權指數的1.9%，類股部分傳產玻陶、塑膠漲幅達兩位數最為突出，金融及電子族群中的電子零組件、半導體表現比大盤強勢，電腦及周邊設備、其他電子則翻黑敬陪末座。

主動復華未來50ETF（00991A）暨復華復華基金經理人呂宏宇分析，近期因市場觀望美國、日本貨幣政策動向，加上年底前法人實現獲利、美國經濟數據好壞紛雜等因素，使股市出現較明顯震盪，導致台股部分資金移往傳產金融輪動表現；但研判中長線發展仍朝正向發展，待不確定性淡化，行情將回歸偏多格局，藉由主動選股汰弱留強，並從市值前150大選股，相對可兼顧較大市值及未來報酬潛力。

街口投信表示，進入第4季，台股將延續第3季格局，主要支撐力道來自：聯準會降息預期帶動資金行情。全球大型CSP廠持續提高資本支出，AI供應鏈維持強勁需求。財報與財測優於預期，科技股動能延續。