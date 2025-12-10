14檔股票 ETF 唱高調 專家看好長期趨勢向上 建議定期定額布局

台股又創新高，台積電昨（10）日大漲25元，收在1,505元，帶動加權指數上漲218點，收盤攻上28,400點，刷新收盤歷史新高位。大盤收盤創高之際，共有14檔股票ETF收盤跟著改寫新高，其中，台股占多數，達八檔。

根據CMoney統計，10日收盤創新高的ETF有主動統一台股增長、主動野村台灣50、國泰費城半導體、中信日本商社、野村臺灣新科技50、新光臺灣半導體30、富邦台灣半導體、主動台新龍頭成長、中信臺灣智慧50、兆豐洲際半導體、兆豐台灣晶圓製造、元大全球5G、元大全球未來通訊以及永豐臺灣加權。

主動統一台股增長經理人陳釧瑤表示，近期台股指數高檔震盪，且融資餘額回到接近前高水準，容易因利多╱利空消息放大波動，但以中長線來看，市場加速投資AI伺服器，有利相關供應鏈。觀察AI供應鏈營收與獲利仍處於上修階段，非AI族群營運也緩步復甦，整體台股企業獲利持續向上，盤勢仍處於多頭格局。

富邦台灣半導體經理人陳双吉表示，市場對重啟降息循環的預期升溫，以及AI技術不斷迭代帶動科技股投資情緒回溫下，台股近期明顯反彈。從產業端來看，法人高度認可AI長線需求，不論是AI伺服器或通用型伺服器需求都保持強勁，帶動DRAM與NAND記憶體價格全面上調，也使整體伺服器產業進入新一波成長周期，投資人可透過台股科技型ETF，強化科技投資的完整性與彈性，提升整體資產配置效率。

國泰投信ETF研究團隊指出，AI成長帶動台灣對美出口逐月成長，隨AI伺服器良率改善，台灣對美國出口金額暴增，10月出口年增率達144%；出口占比從14%升至34%，10月底約新台幣211億元，台股長線向上，建議投資人可定期定額布局。