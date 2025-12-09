富坦新興月收益 犀利

人工智慧（AI）相關股票11月因評價過高疑慮陷入修正，亞洲AI龍頭股股價回檔，拖累新興市場指數出現今年首度單月下跌。不過，聯準會（Fed）利率決策會議在即，市場降息預期升溫，12月以來亞洲AI概念股已展開反彈，並逐步逼近修正前的歷史高點。

法人指出，美中貿易關係進入休戰期，有助降低市場風險，加上美元評價仍偏高，新興市場基本面改善與資金流向明確，預期新興市場股債人氣可望延續。投資人不妨善用新興市場平衡型基金分散布局，以兼顧成長與收益。

專家分析，雖然新興市場資產今年已出現一波漲勢，但亞洲科技產業、AI基礎建設及消費升級概念仍持續吸引資金，台灣、南韓與中國大陸等地龍頭企業表現亮眼，推升市場信心。

以評價水準來看，新興股市未來12個月預估本益比仍較全球股市折價約三成，凸顯投資吸引力。此外，新興國家積極推動財政改革，信用評等提升，加上高殖利率與匯率升值，為收益型投資人帶來額外報酬。法人建議，投資人可透過同時涵蓋股債的新興市場平衡型基金，穩健參與投資機會。

理柏資訊統計，國內核備的境外新興市場平衡型基金有五檔，今年來原幣計價平均上漲20.7%，以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金最突出，不論短中長期績效皆高居同類型基金之冠，今年來大漲32.5%，不僅領先同類型基金，甚至與單純投資股票的新興市場股票基金相比也毫不遜色。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金股票部位聚焦科技與AI題材，持股包括台積電、三星電子及SK海力士等亞洲半導體龍頭，受惠AI熱潮股價強勢。

債券部位則鎖定高殖利率、具轉機題材及升值潛力的新興國家當地貨幣公債，受惠多數國家推動財政整頓與結構性改革，債券價格、債息收入及匯率升值均對績效有正面貢獻，成為該基金相對同類型基金的明顯特色。