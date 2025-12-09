高息商品 人氣一把罩

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股在台積電等權值股領軍下重返28,000點大關，市場資金動能回流，ETF投資熱度同步升溫。根據集保12月5日最新資料顯示，今年以來台股ETF總受益人數突破1,202萬人，年增率高達17.6%，顯示ETF持續成為散戶及長線投資主流。

在台股ETF中，富邦科技ETF（0052）受益人成長最為驚人，今年以來大增736.4%至227,009人，遠勝其他熱門ETF，奪下台股ETF「人氣王」。緊追在後者為FT臺灣永續高息ETF，受益人增加193.0%；第三名則為元大台灣50ETF，年增率達156.8%。今年受益人爆量成長的族群，以科技及高息成為最大贏家，而其中完成分割ETF更帶來甜蜜入手價，吸引大量投資人進場。

富邦科技ETF經理人洪珮甄指出，AI、加速運算、高速傳輸等科技趨勢已不再只是題材，而是全球企業投入資本支出的主軸。台灣在晶圓製造、先進封裝、ASIC服務、測試設備及資料中心供應鏈具競爭力，輝達H200獲准出貨中國，相關供應鏈又再掀話題，科技族群更獲重視。

