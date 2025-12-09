AI鏈商品 跟著趨勢賺

根據歷史統計，美國股市12月平均上漲2.7%、勝率高達七成，儘管近月震盪，但展望12月至明年元月，市場資金將重新聚焦2026年具成長動能的科技領域，投信法人建議，可優先鎖定擁趨勢紅利的AI主題供應鏈與先進半導體相關基金，以及全球科技基金。

富邦全球關鍵半導體基金經理人王威傑表示，回顧本輪美股多頭，本波行情已邁入第三年並朝第四年推進，雖曾受政策干擾短暫震盪，截至12月4日為止，近一年S&P 500仍上漲近16%、三年累計漲幅高達71.5%。歷史回測顯示，美銀統計過去80年11次多頭循環中，有八次延續超過第三年，平均可維持近七年、累積漲幅約234%，若本輪多頭延續至2026年，第四年更有望帶來接近15%的平均漲幅，行情空間仍屬充裕。

在利率環境方面，市場對景氣的信心也有支撐。美國聯準會（Fed）在10月正式降息一碼，並釋出更具「連續降息」意味的前瞻指引，最新點陣圖顯示，今年利率有望降至3.625%，明後年各再降1碼，不僅刪除過往「審慎評估幅度與時機」的字眼，更傳遞出政策放寬與利率趨緩即將到來，有利科技股與資本支出景氣回溫。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，短期因年底獲利了結、美國經濟數據走弱與通膨預期下滑，導致Fed缺乏明確利率指引，增加市場不確定性，市場震盪加劇。不過，股市長期仍處於獲利上修階段，中長期震盪走揚格局不變。

科技類股部分，AI供應瓶頸已從過去GPU晶片供應吃緊，蔓延到資料中心物理建設速度，短期會造成震盪，但中長期來看，上游供應吃緊顯示AI強勁成長態勢。投資策略上，除了ASIC供應鏈外，也持續布局供應鏈吃緊的AI上游，包括記憶體、電力及基礎設施等。