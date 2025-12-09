境外科技基金有錢途 半導體、5G主題吸睛 建議長線布局

近半年境外科技型基金全面走強，多檔產品績效飆逾五成，類型包括亞洲科技、半導體、物聯網與5G等主題基金漲勢凌厲。法人表示，在AI、雲端與先進製程需求續強、降息預期升溫、全球科技資本支出前景不減下，建議可長線布局科技與半導體相關基金。

美國聯準會降息預升溫與和平談判利多，推升全球股市齊揚，據EPFR統計顯示，統計自11月28日至12月3日止近一周，由全球新興市場以24.8億美元淨流入居冠，其次依序為已開發歐洲淨流入12.1億美元、美國股票7.0億美元、歐非中東0.8億美元與拉丁美洲0.8億美元。

值得注意的是，觀察近半年來境外科技型基金表現，其中，統一新亞洲科技能源、復華亞太神龍科技、富邦全球關鍵半導體、復華全球物聯網科技、統一全球新科技、路博邁5G股票等績效衝破50%，表現搶眼。

統一投信表示，降息循環對科技產業中長期投入研究與基礎建設具一定支撐，有利於企業持續在AI、雲端運算等領域進行資本布局；AI與雲端相關支出仍是科技產業的核心動能，包括Microsoft、Google、Amazon等科技巨頭持續將資本支出集中於雲端架構、加速運算與AI模型部署。

富邦全球關鍵半導體基金經理人王威傑指出，由 AI推動的雲端與半導體資本支出仍具高韌性。全球四大雲端服務供應商（CSP）在2025至2026財年的資本支出雖增速放緩，但仍呈正成長且高於年初預期，顯示AI與算力需求不減，可望帶動伺服器、運算晶片、先進製程與封裝等領域持續受惠。

展望12月至明年元月，國際資金將重新聚焦具長線成長趨勢的AI與先進半導體供應鏈，建議優先布局具趨勢紅利的科技與AI相關基金。

台新美日台半導體基金研究團隊指出，日本新首相高市提出將編制補充預算，規模可能超過上一年度，用於對抗物價上升、扶植成長產業、強化國家安全鏈；同時，過去（2013年）全球資金湧向美國與新興市場，日本只是邊角，如今進入2025年，全球資金正尋找低估值、穩定現金流、企業治理進步的市場，日本符合這三大條件，因此國際資金重新配置日本，特別是外資持股比率已升破30%，創十年新高，隨著外資的回流，日股後市仍有高點可期。