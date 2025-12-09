美股四大指數8日漲跌互見，傳出輝達的H200 GPU有望重新獲准出口大陸，帶動以半導體為首的資訊科技走揚，台股昨（9）日則由紅翻黑，不過，半導體族群仍領先表現，相關ETF也跟著表態。

根據CMoney統計9日，有11檔收盤價領先改寫新高，投資區域包含台灣、大陸、美國、全球、日本等地，但多數都以投資科技主題股為主。

在這11檔創高ETF的今年表現來看，復華中國5G漲89.7%最突出，接著是國泰費城半導體39.2%、元大全球5G漲35.8%、中信日本商社34%、兆豐洲際半導體33.7%、新光臺灣半導體30漲29.8%、兆豐台灣晶圓製造24.8%、台新臺灣IC設計24.8%；至於今年新掛牌的（以發行價計算）主動野村台灣50漲28.7%、主動台新龍頭成長15.4%、主動安聯台灣高息8.8%。

台股在28,000點震盪，展望台股後市，新光臺灣半導體30經理人詹佳峯表示，AI永動機出現、Google的Gemini令市場驚豔，顯示全球AI市場整體需求強烈，直接帶旺半導體產能擴張週期到來，包括一般伺服器與利基型記憶體市場需求回溫，DRAM廠議價能力顯著提升，記憶體價格進入超級循環；另外，台積電已確定2026年將調漲晶圓代工價格3~5%，價格上漲環境正式啟動，未來半導體晶片通膨也蠢蠢欲動。

在海外標的部分，國泰費城半導體經理人李翰林表示，AI算力需求持續爆發，推動半導體產業進入新一輪成長周期，在資料中心、雲端服務與生成式AI應用擴張，半導體供應鏈正從單一平台走向多元共存，市場規模有望持續擴大，AI市場並非零和遊戲，隨著推論成本下降，應用場景將爆發，進一步反哺訓練需求，帶動整體算力需求持續攀升，建議投資人透過定期定額配置，掌握AI與半導體產業結構性成長機會。