運輸、金融產品 有看頭

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

台股重新站上28,000點大關，12月行情可望持續。根據統計資料顯示，近25年大盤12月平均上漲2.15%，上漲機率七成，以各分類指數來看，運輸類股指數平均上漲4.93%表現最佳，若以勝率來看則是金融更逾八成，法人表示，可伺機布局相關ETF，掌握後續上漲波段。

市場法人表示，台股ETF持有成分股中，電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的效益。

相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，航運類股股利、價差可期，持有兩大類股比例高的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。

統計台股ETF中，同時持有金融與航運兩大類成分股比重前十名清一色都是高息型，其中群益台灣精選高息、國泰股利精選30、凱基優選高股息30、永豐優息存股持有超過五成。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，近月高息型ETF在大盤震盪之際，更能彰顯出穩健特性，投資高股息ETF最主要目的是能打造現金流，也希望能在市場震盪中多一層韌性保護。

今年來AI科技股領漲大盤，不過隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險。

