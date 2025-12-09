短天期債 買盤青睞 降息趨勢下迎來順風 連19月資金淨流入

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
短天期債 買盤青睞(路透)

市場對於聯準會本月降息預期回升，整體貨幣政策寬鬆趨勢仍延續。投信法人表示，在降息趨勢下，債市投資環境迎來順風。不過因降息節奏偶有雜音，時而帶來波動，觀察各天期債券ETF與共同基金的資金流向，又以利率風險較低的短天期債更受青睞，已連續19月呈現資金淨流入，買盤力道強勁。

群益ESG投等債0-5 （00985B）經理人呂汶芳表示，儘管本輪降息周期中，經濟、政策雜音偏多，讓殖利率走勢顛簸。與其預測降息時機與幅度，不如觀察若貨幣政策維持寬鬆，從歷史經驗來看，現階段布局短天期投資等級公司債，可望掌握相對持穩且突出的表現，也可藉其較短的存續期間，弱化聯準會降息節奏與強度反覆的干擾，並順勢建立收益來源，在風險控管和收益之間取得平衡。

而聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性較佳，收益水準也領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業，在營運與長期獲利上相對穩健，相關ETF不失為現階段既想存債，又期望穩健抗震的標的。

群益0-1年美債經理人李鈺涵指出，聯準會宣布終止量化緊縮，意味著其將不再縮減債券持有部位，有望緩解債市賣壓。同時聯準會也將調整資產負債表結構，未來抵押擔保證券（MBS）到期後的資金，將轉投國庫券（T-Bills），此舉有機會為短天期公債市場注入強勁買盤動能。再者短天期美債其信評水準與流動性表現佳，也能提供債息，且具備低波動的特性，適度配置極短天期公債ETF，有助強化投資組合穩定度，也是可提升投資效率的現金管理工具。

觀察近來的債市資金流向，在經濟數據表現與企業債發行因素下，近期投資等級債下跌、資金淨流入增溫；而受美股持續走升影響，風險性債券利差也持續收斂，使得非投資級債與新興市場債，即使在公債殖利率走升情況下，仍同步上漲。

