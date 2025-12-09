快訊

川普關稅施壓… 陸外貿轉向東協歐盟 貿易順差首破兆美元

消費性基金 績效響叮噹

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

今年年底購物旺季人氣再衝高，多檔消費性基金近半年績效逾10%。法人指出，若想掌握全球蓬勃成長的數位消費商機，且在AI與數位消費結合之下，有望產生新型態消費模式，建議投資布局可擴大為多元化的消費產業領域。

據理柏資訊統計至4日，觀察消費型相關基金績效，其中：景順環球消費趨勢、富達基金－全球消費品牌、華南永昌全球精品證券投資信託、野村全球品牌證券投資信託、PGIM保德信全球消費商機證券投資信託等，近半年來績效介於11%以上至23%，表現亮眼。

PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰表示，進一步分析今年實體店面與線上消費人次表現，實體消費今年參與人數成長3%，數位消費人次上升9%，以黑五與網購星期一兩大消費日比較，兩者皆為線上購物勝出：黑五實體店人次8,030萬人，線上購物人次8,570萬人，網購星期一實體店人次2,650萬人，線上購物人次高達7,590萬人。

除了黑五與網購星期一的數據，反映出數位消費規模的趨勢方興未艾，行動裝置普及和電商大舉拓展海外業務也成為推升數位消費的重要動力，2024年全球電商零售銷售總額達到6.01兆美元，市調公司預估其規模將於今年成長至6.42兆美元，並於2030年成長至8.91兆美元，成長趨勢不受景氣循環影響，屆時網購預計將佔全球零售總額的23.9%。

據全美零售聯盟統計，今年感恩節一路到黑色星期五與當周周末、網購星期一等購物人次，共高達二億消費者參與，超越去年1.9億消費者及預期1.8億人次，再度刷新歷史新高，也帶動整體消費動能成長。

景順首席環球市場策略師 Brian Levitt提醒，在市場追逐人工智慧概念之際，市場對單一主題的高度集中風險也愈謹慎。隨大型科技股評價已處於相對高檔，部分資金開始轉向布局更為多元，藉此分散投資組合波動。

