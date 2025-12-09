投等債抗波動法人挺 有利分散風險、掌握固定收益

據芝商所Fed Watch顯示，市場押注FOMC會議降息1碼的機率仍高達87%，顯示資金仍篤定降息路徑不變。展望後市，法人建議投資人保持審慎樂觀態度，在股市高漲之際，適度將投資等級債券納入投資組合，以平衡波動風險，並透過多元配置分散市場波動，掌握固定收益投資機會。

瀚亞投信投資長林如惠表示，由於美國就業市場疲弱，可能加速聯準會（Fed）降息步調，美國公債殖利率短線有望進一步回落；長期而言，隨著利率周期結束，殖利率將趨於穩定，整體看法偏中性。

華南永昌投資等級債券基金經理人黃威凱指出，市場已充分反映Fed降息1碼預期，因此實際降息對盤面影響有限。當前的觀察重心應轉向FOMC會議後的官員談話，其立場偏鷹或偏鴿將定調後續政策路徑，這也是影響短天期債券走勢的關鍵。

針對中長天期債券，焦點在「川普關稅違法裁決」後的財政衝擊。若需退還約1,250億美元的超徵關稅，雖將推升財政赤字，但相較於38兆美元的聯邦債務規模，金額相對可控；且關稅下降有助於抑制通膨，整體對債市衝擊有限。然而，退稅導致的赤字缺口仍需填補，川普政府可能採取兩大反制措施：第一，加大301與232條款的執行力度以增加收入，這將使特定產業風險集中；二是增加美債發行量，恐導致短債利率短線上彈。

展望未來，隨著關稅裁決使貿易權力回歸國會，2026年的政策不確定性可望低於2025年。整體而言，在勞動力市場疲軟與通膨溫和的環境下，美債殖利率曲線預期將震盪下行，投資等級債的長期價值逐漸浮現。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭指出，美國通膨與就業市場數據溫和，新任Fed主席將於2026年上任，未來降息機率仍存。市場預期美國與歐洲央行在2026年上半年各降息二至三次，有望支撐債券價格。

今年底聯準會預計停止量化緊縮（QT），市場流動性將改善，可望支撐信用債表現。投資等級債基本面穩健，信貸循環仍在擴張，企業財務狀況良好、違約率偏低。雖然AI驅動的資本支出增加供給，但違約率極低，若AI投資能成功轉化為獲利，信用風險可望緩解；反之，可能引發信用市場結構性調整。