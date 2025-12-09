主動式規模飆破千億元 00981A近一周衝破400億元

台股ETF持續受投資人青睞，最新統計總受益人數已突破1,200萬人，達到1,202.5萬人，連續五周創歷史新高。其中，主動台股ETF熱度不減，統計至5日，全市場（含台股及海外）主動式股票型ETF規模突破千億元。

根據集保戶股權分散5日資料，包括元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒、富邦科技等ETF受益人都創下新高。此外，還有主動統一台股增長、主動野村臺灣優選、主動野村台灣50、元大電子等，合計共七檔受益人數創高。若從規模來看，主動統一台股增長（00981A）近一周規模大增44.5億元至405.5億元，成為首檔規模突破400億元的主動式ETF，並帶動全市場（含台股及海外）主動式股票型ETF規模突破千億元。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，大盤高檔震盪下，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。展望2026年，市場氛圍仍將圍繞AI產業，投資策略建議採「核心持股+衝刺配置」，也就是核心部位聚焦具長期競爭力、受益全球AI資本支出明確的高階供應鏈，如先進製程、HBM、光通訊、高階CCL、散熱、電源；衝刺型配置可關注供給緊俏的漲價族群，建議可逢回分批布局。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，台股接下來選股重勢，良好配置可望增加投資效益。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。台股高檔區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議可在市場回檔時分批進場。