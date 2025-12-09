快訊

川普關稅施壓… 陸外貿轉向東協歐盟 貿易順差首破兆美元

「非投等」邊境債 強強滾

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

上周市場觀望即將於本周舉行的聯準會利率會議，市場降息預期升高，美股呈現高檔震盪走勢，科技股表現相對突出。債市方面，10年美債殖利率反彈，具有較高殖利率的非投資級債券以及新興美元債、邊境市場債上漲。

美國上周公布多項重要經濟數據，也是市場觀察聯準會是否將於12月會議降息的重要依據。其中官方與民間的就業數據出現矛盾的現象。有小非農之稱的ADP就業報告顯示，11月民間就業人數減少3.2萬人，為兩年半來最大減幅；勞工部公布截至11月29日為止當周，首次申請失業救濟金人數降低至19.1萬人，創2022年9月以來最低紀錄。此外，美國11月ISM服務業指數表現強韌，升至九個月以來高點52.6，但製造業指數再度降低至48.2。

野村投信表示，目前市場預期12月降息機率超過八成，近期市場也反應降息利多，且因即將進入2026年，資金開始進行布局。

目前市場基本預測是美國通膨可望逐步放緩，而隨聯準會貨幣政策支持，美國經濟將於2026年成功實現軟著陸並從2027年趨向潛在的較高水準前行，在人工智慧（AI）驅動下，美國經濟可能出現較其他國家更樂觀的情境助力，除AI需求保持強勁成長外，企業在導入AI後生產力提高、進而提升獲利，美股投資前景依然看好。

