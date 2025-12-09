生技、半導體 ETF 出鋒頭 生技族群本季來績效占據前三名

第4季以來聯準會如預期降息、關稅不確定性也逐漸下降，醫療產業在藥價議題緩解、及臨床實驗亮眼等多重加持下，帶動類股表現，相關ETF表現也水漲船高。觀察投信發行的海外股票ETF第4季以來表現，前三名都是生技醫療類，半導體類也搶鏡。

在投信發行的海外股票ETF中，第4季以來表現前十名，前三名都是生技相關ETF，包括群益那斯達克生技（00678）、富邦基因免疫生技、國泰基因免疫革命；檔數則以半導體ETF最多。

群益那斯達克生技經理人張晏禎表示，從政策面來看，聯準會12月降息機率回升，且明年可望延續降息路徑，較低的利率與充足資金將有利於生技醫療產業企業併購活動延續。

9月以來，幾乎每周都有企業併購案，主要集中在心臟和代謝疾病，醫藥大廠積極併購也推升中小型生技類股大幅上揚。

11月以來，各藥廠陸續與政府達成藥價協議。為尋求關稅豁免，多家藥廠也積極在美國進行投資。從評價面來看，生技醫療股的評價仍遠低於科技產業，搭配其強勁的企業財報表現，以及緊接而來在明年初又將迎來產業重磅論壇，產業商機與相關指引可望同步釋出，皆有助於類股評價上攻，表現值得期待。

台新日本半導體ETF基金研究團隊指出，日本新首相高市將半導體明確列為「國家戰略產業」，政府將提供補助、稅減與技術支援，Rapidus、Sony、台積電熊本廠都屬於這條主軸。

在政策加上全球趨勢雙重驅動的板塊，AI與晶片需求延續，未來二到三年，半導體仍是日本成長主軸的龍頭族群，可逢低布局日本半導體ETF。

群益投信海外股票研究團隊分析，醫療族群目前評價仍為歷史相對低點，且藥廠與政府達成協議，同時產業併購活動以及新藥研發進展不絕，人口老化趨勢也持續帶動醫療需求，類股表現未來有望蓄勢待發，建議投資人可透過生技相關ETF分批布局、掌握行情。