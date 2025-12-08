快訊

台股科技基金搶鋒頭 27檔今年來平均報酬率逾33% 優於大盤

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
隨時序進入2025年最後一個月，近期在市場對聯準會降息的心理預期氛圍下，市場資金活絡再起，配合AI科技應用成長與產業投資熱潮，支撐經濟動能，台股在資金面與基本面雙引擎驅動下，多頭行情可望延續至2026年，建議投資人把握布局台股科技基金的投資機會。

AI浪潮帶動科技族群表現，根據Lipper統計至12月2日，今年以來加權指數漲幅為19.6%，台股科技基金2025年以來展現績效爆發力，27檔台股科技基金今年以來平均報酬率為33.5%，表現明顯優於大盤。

其中，台股科技基金前五強今年來報酬率皆在45%以上，績效表現亮眼，最強一檔繳出超過五成的報酬率，合庫台灣高科技大漲56.1%，至於第二至五強績效依序為：安聯台灣科技48.2%、第一金電子47.3%、野村e科技46.4%、統一奔騰45.07%，顯示主動型基金在多頭行情下選股功力。

合庫台灣高科技基金經理人顧克勤認為，近期美股四大指數呈現高檔震盪，主要反映市場對經濟軟著陸與通膨數據的重新定價及降息預期。此外，Google Gemini 3.0問世超乎市場預期，並引起追捧熱潮，使得市場對AI產業的信心再度點燃，扭轉市場對AI產業的懷疑態度。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏指出，主流產業仍聚焦AI族群，較看好AI供應鏈的先進製程晶圓代工、電源、CCL、散熱，以及AI邊緣應用的電子原物料如記憶體與載板，網通產業則看好光通訊與機器人。

台股今年漲勢強勁，第4季開始進入震盪格局。展望2026年第1季，瀚亞投信表示，持續看好AI產業向外擴散，但明年上半年需留意新舊產品交替的空窗期與地緣政治風險。

台股的評價目前已經來到歷史區間上緣，市場存在拉回風險，盤勢看法偏中性，建議拉回時可以尋找買點。

目前台股評價已接近合理歷史區間上緣，AI產業在2026上半年也將面臨新舊平台交替的空窗期，而CSP業者舉債擴大投資等疑慮，可能影響市場情緒。

展望明年，在降息循環帶動的資金行情下，有利於經濟成長動能及科技股評價提升。

顧克勤認為台股有望在震盪中持續展現多頭結構，建議投資人逢回分批布局或定期定額台股科技基金，以參與長線行情向上紅利。

科技股 台股 AI

相關新聞

台股科技基金搶鋒頭 27檔今年來平均報酬率逾33% 優於大盤

隨時序進入2025年最後一個月，近期在市場對聯準會降息的心理預期氛圍下，市場資金活絡再起，配合AI科技應用成長與產業投資...

被動市值型 有錢景

今年來「被動市值型台股ETF新兵」陸續交出最新配息成績單，多檔產品以大型權值股為底氣，配息表現大致不負市場期待。法人指出...

00980D三度配息 吸睛

聯博投信公告主動聯博投等入息（00980D）第三次配息排程，延續前兩次配息時每受益權單位配發0.114元，此次配息預估同...

收益型商品 人氣旺

今年來美股帶領全球股市創歷史新高，國人卻更加偏愛配息型基金，最愛的十檔境外基金清一色是收益型基金。其中，純債券基金高達七...

美國平衡基金抗波動 經理人喊話股六債四 投資攻守兼備

近年來AI成為投資的主旋律，引領美股邁入多頭行情，但科技股在估值來到相對高檔後，近來波動加劇。與此同時，美國聯準會12月...

台股 ETF 風光吃 AI 紅利 法人預期明年表現更好

台股近來持續走強，蓄勢挑戰28K。投信法人指出，由於台股AI供應鏈近年獲利明顯提升，預估明年仍將有好表現，因此看好AI主...

商品推薦

