今年來美股帶領全球股市創歷史新高，國人卻更加偏愛配息型基金，最愛的十檔境外基金清一色是收益型基金。其中，純債券基金高達七檔，以非投資等級債券、新興市場債券基金為主；股債混合基金占三檔，以美國股債基金最受歡迎；完全沒有純股票型基金。

今年上半年，仍有一檔純股票基金擠進最夯前十名。但隨著全球主要股市震盪向上、不斷改寫歷史新高，投資人居高思危，加上美國聯準會（Fed）於9月重啟降息循環，提高國人持有債券基金的信心。

境外基金資訊觀測站統計，到10月底為止，安聯收益成長基金持續高居國人青睞度第一名，國人持有7,834億元，遙遙領先亞軍聯博全球非投資等級債券基金的2,987億元。

安聯收益成長基金全都布局美元資產，美國成長股、可轉換公司債、非投資等級債各占三分之一，每月重新調整一次。基金投資強勢美元資產，加上配息率有吸引力，是這檔基金長年熱賣的重要原因。如果選擇美元穩定月配息級別，基金半年來的年化配息率介於7.76-8.08%。

在前十大國人最愛名單上，另外兩檔股債混合基金為摩根多重收益基金、富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金，國人持有金額分別為1,178、974億元。前者全球布局，後者則主要為美國股債標的。

在七檔純債券基金中，以聯博全球非投資等級債券基金最受歡迎，持債分散且多元，也布局投資等級債、新興市場債及其他債券。至於摩根環球非投資等級債券基金，則只布局非投資等級債券。

另外五檔債券基金依國人持有金額排序分別為：聯博美國收益基金、PIMCO多元收益債券基金、高盛新興市場債券基金、富達全球優質債券基金、高盛投資級公司債基金。其中，富達全球優質債券基金為今年黑馬。