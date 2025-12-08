快訊

被動市值型 有錢景

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

今年來「被動市值型台股ETF新兵」陸續交出最新配息成績單，多檔產品以大型權值股為底氣，配息表現大致不負市場期待。法人指出，在震盪行情下，也成為投資人布局被動式台股商品時的參考指標。

觀察今年掛牌台股市值型ETF配息表現，配息頻率上，保德信市值動能50（009803）、富邦旗艦50、華南永昌優選50、富邦淨零ESG50皆為季配；聯邦台精彩50半年配，故12月並未參與配息；華南永昌優選50則是5月掛牌，最新除息日落在11月下旬。

009803本次最新預估配息金額達0.22元，較前次配息0.19元更高，發揮下半年換股加重價值因子選股優勢；富邦旗艦50最新預估配息達0.092元，前次配息0.106元。另外，聯邦台精彩50每單位配0.38元、現金股利殖利率達3.1%，為本批新兵最高；華南永昌優選50每單位配0.41元，現金股利殖利率達2.2%，表現不俗。今年底才掛牌的富邦淨零ESG 50，尚未公布配息資訊，將持續關注後市表現。

富邦旗艦50經理人林威宇表示，台股12月傳統上為法人與集團積極作帳旺季，降息周期更易帶動亮眼漲幅，尤其以電子族群表現最佳。此外，美國11月ADP民間就業數據意外轉為負成長，顯著強化市場對聯準會將於12月10日延續降息循環的預期，有利股市評價重估，加上科技、電子產業具成長優勢，台股年底行情不看淡。

保德信市值動能50經理人楊立楷指出，川普明年初擬宣布聯準會新主席，市場預期12月降息1碼機率升至86%，當前國際AI巨頭預估本益比在20~30倍區間，較2000年網路泡沫期動輒40~400倍差距很大，目前AI龍頭企業估值具獲利基礎支撐，看好台股明年在科技股的推升下有高點可期。

