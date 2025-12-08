快訊

00980D三度配息 吸睛

經濟日報／ 張瀞文

聯博投信公告主動聯博投等入息（00980D）第三次配息排程，延續前兩次配息時每受益權單位配發0.114元，此次配息預估同樣配發0.114元。參與配息的最後買進日為15日，除息日為16日，配息發放日預期為2026年1月9日。

聯博投信分析，市場對於美國聯準會（Fed）降息節奏的預期快速改變，反映在價格及資金流向上。在利率風險變化大的環境，投資等級債券ETF兼具品質和殖利率優勢，因此吸引資金停泊。

Fed將於本周開會，市場強烈預期將降息1碼（即0.25個百分點）。依據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具，對Fed本次降息機率的預期從11月底的30%，大幅上揚至上周的87.6%。

聯博投信指出，美國勞動市場逐步降溫，Fed多位官員最近釋出鴿派訊號，認為通貨膨脹隱憂相較就業市場來得低，關稅帶來的成本上揚也比預期小，因而支持短期內降息的立場。

從資金流向來看，也可以反映市場對於利率變化的預期。統計顯示，台灣11月公債ETF淨流出，投資等級債ETF成為資金停泊港。投資等級債ETF在11月淨流入約191億元，最受投資人青睞。相反的，對利率敏感度較高的美國公債ETF，則淨流出約56億元。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，由於投等債相對更能因應經濟放緩環境，殖利率也優於公債，因此持續吸引買盤進駐。展望後市，在Fed逐步降息的環境，投資等級債同樣能受惠。

以00980D來說，這是全台首檔主動式債券ETF，自8月掛牌上櫃以來，持續受到市場關注。00980D已配息兩次，依據前兩次的經驗，除息後都能在當周填息，淨值也逐步攀升，配息狀況維持一定的水準。本次配息與前兩次一樣，都是0.114元，年化配息率都超過6.5%。

鍾郁婕說明，00980D投資成熟市場美元計價公司債，以投資等級債券為主，有助於降低違約風險，提高防禦性；輔以非投資等級債券，建構分散的投資組合，讓收益更全面，其中非投資等級債券不超過基金淨資產價值的20%；避開地緣政治不確定性較高的新興市場、受政策影響較大的公債等，以降低整體投資組合波動度。

配息 新興市場

