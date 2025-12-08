台股 ETF 風光吃 AI 紅利 法人預期明年表現更好

台股近來持續走強，蓄勢挑戰28K。投信法人指出，由於台股AI供應鏈近年獲利明顯提升，預估明年仍將有好表現，因此看好AI主題相關ETF後續表現。

凱基台灣AI 50（00952）ETF研究團隊指出，台灣經濟成長率第3季達7.6％，較8月預測大幅上修4.73個百分點；受惠AI出貨，9月出口542.5億美元，年增率33.8％，連續23個月正成長，反映台灣GDP與出口數據皆強勁成長，台股基本面強韌有撐，挹注股市上漲動能。00952公布11月收益分配，預計每受益權單位數配發0.03元，將於12月16日除息。

根據統計，2020年以來，AI企業獲利趨勢向上，2024年Q3突破5,000億元，隨後四季獲利不僅呈階梯式成長，更不斷刷新紀錄續創高峰，截至今年Q3，台股AI供應鏈獲利合計距7,000億元大關只差臨門一腳。

台股AI企業獲利年增率近兩年也呈現三級跳，獲利年增率自2024年第1季由負轉正後，接下來連續七季獲利年增率都維持雙位數成長，2025年第1季年增率更逼近60%。顯示自2020年以來，台股AI供應鏈獲利動能持續獲得支撐。

展望後市，凱基台灣AI 50 ETF研究團隊表示，AI需求強勁支撐，且美中緊張關係趨緩等利多加持，台股盈餘動能預估從第3季開始轉強，可望一路延續到2026年。目前台股2026年預估本益比大約落在17.9倍，略高於長期平均的15倍，顯示本益比雖偏高，但未達失控狀態。