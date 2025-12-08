美國平衡基金抗波動 經理人喊話股六債四 投資攻守兼備

近年來AI成為投資的主旋律，引領美股邁入多頭行情，但科技股在估值來到相對高檔後，近來波動加劇。與此同時，美國聯準會12月降息呼聲極高，帶動股債市齊揚，但聯準會利率政策走向仍待觀察，未來仍有不確定性。

法人表示，面對美國股、債市的投資機會與挑戰，平衡型基金藉由專業投資團隊打造攻守兼具的投資組合，追求股市成長契機的同時，也能降低波動風險。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley表示，美股七巨頭和許多AI基礎設施的企業今年表現非常出色，營運利潤率高於預期。

若觀察過去幾季財報季中，其他美國大型上市公司的表現，就會發現它們的獲利都超出預期，不僅營收成長強勁，營運槓桿也遠超預期。因此，證據顯示企業正在使用和利用AI，生產力獲得提升，有助於更快地實現獲利成長。

Buckley指出，雖然AI有許多令人興奮的長期成長趨勢，但在某些領域，這些趨勢也已經反映在估值上。因此，要確保企業從投入這項轉型的所有基礎設施資金中獲得投資回報，確認企業能夠透過推出的應用程式實現收入變現，同時也繼續關注企業的營運槓桿，從而證明這些投資的合理性。

需要關注的第二個面向是消費，需要觀察那些利用AI提高效率的公司是否將效率提升用於進一步投資，以加速收入成長，還是僅僅為節省成本而裁員。如果在不提高薪資水準的情況下持續裁員，會對消費產生負面影響。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美國的股、債表現均符合牛市型態，展望2026年，投資人正迎來一個對關稅通膨容忍度稍微提高，債券市場亦有利多可期。

降息有利於以品質成長特性聞名於世的美國股市，尤其是利率敏感且處於高速成長階段的AI主題。以股六債四為主的美國平衡型基金，衝刺AI所帶來的獲利機會時，也能有效降低美股波動對於資產的影響。依歷史經驗，持有一籃子美國高信評債投組，分散美股風險效果絕佳，近十年來相關債券（彭博美國綜合債券指數）與美股，是對沖美股風險優選。