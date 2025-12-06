低檔加碼扣 克服人性弱點

儘管定期定額已可以達到平均成本的效果，但近來資本市場持續震盪，AI利多匯聚帶動新一輪成長動能，為協助投資人把握市場契機，多家投信公司也推出日日扣的選項，加上自動化理財時代來臨，當市場變動，可以透過系統自動啟動再平衡，也能設定低檔加碼扣。

統一投信指出，「日日扣」是指投資人可從每月1日至31日自由選擇扣款日，打破過往定期定額僅限指定的三個扣款日限制，投資人可依薪資入帳、流動收入、財務規劃自主設定扣款日。另外還可以設定「低檔加碼扣」，透過電腦或手機瀏覽器、統一投信APP皆可自行設定，當基金淨值下跌達到「指定幅度」時，就能自動加碼扣款「指定金額」。趁低檔時自動加碼扣款，克服人性弱點，累積淨值較低的單位數。

隨自動化理財趨勢，群益投信推出優化的投資方式，透過「群益金智動」平台的大數據統計及系統演算，預測各類資產的未來表現，依據每位投資人的投資目的、風險屬性與投資時間長短，給予合適的投資模組建議，並進一步運用量化數據篩選出最優化的基金組合。每季或每當市場變動，系統會自動啟動「再平衡機制」，給予投資人新的基金組合建議，有效協助每位投資人達成投資目標。

群益投信建議，穩健型配置適合以中長期財務規劃為目標的投資人，可選擇穩健型配置，以兼顧資本利得及收益的海外平衡組合基金；保守型配置是想建立穩定現金流來源，如退休族、或找尋資金停泊的投資人，則可選擇以穩定債券收息的債券組合基金做為母基金，搭配子基金達到穩中求勝的成效。

隨全民退休投資的議題發酵，退休理財也躍升為近期國內最熱門的財經議題之一，整體而言，有明確的投資目標加上紀律與智慧投資機制，才能達成投資目標。