基金特蒐／新興市場債 迎來利多

法人分析，美國總統川普有意主導弱勢美元，利於新興債市走勢，東方匯理新興市場非投資等級債券基金經理人劉佳雨表示，美國以外地區的經濟成長，預計將自新冠疫情以來首次超過美國，其中新興市場將受益於對資產降低美國配置的多元化趨勢。

東方匯理新興市場非投資等級債券基金成立於2019年，「由上而下」的總經分析與選券過程，聚焦以美元為主，其他強勢貨幣為輔，搭配上靈活配置，在主權債與公司債比重依市況調整，透過主動且彈性的配置帶來報酬。

東方匯理新興市場非投資等級債券基金經理人劉佳雨。東方匯理資產管理/提供

以投資區域觀察，東方匯理新興市場非投資等級債券基金截至10月底，基金配置以拉丁美洲為最大宗，佔比達40%，其餘非洲18.9%、東歐9.7%、亞洲不含日本16.9%、中東6.2%。

而拉丁美洲中，墨西哥約占7.3%，排名第一，其餘則分別為，哥倫比亞5.4%、土耳其5.2%、埃及4.8%、巴西4.5%等，透過多元化的分配以及靈活的操作布局。

劉佳雨指出，目前主要看好拉丁美洲與觸底回升的重整機會，其中新興市場金融資產受到關稅議題降溫影響而維持良好表現，資金亦持續進駐。在新興債券指數表現方面，摩根全球新興市場主權債指數與全球新興市場企業債指數皆持續表現優異。由於新興市場債券整體殖利率仍處於近年來的相對高點且相較其他債券類別依舊具競爭性，仍具長期投資價值。

另外資產分布方面，東方匯理新興市場非投資等級債券基金主要持有主權債，新興市場主權債佔比達54.6%、新興市場公司債23.1%、類主權債17%、現金（含貨幣市場）4.1%。

持有債券產業分布上，則包含能源、原物料、工業、金融、公用事業、通訊服務等，劉佳雨表示，預估油價將維持在高檔一段時間，強勁的現金流有助穩健資產負債表，原油淨出口國將受惠於此。其中能源債部位中逾10%都是類主權債，如：墨西哥石油公司、印尼石油公司等。

展望後市，劉佳雨認為，美國經濟成長預期將逐漸放緩，資金將不再過度集中於美元資產，但仍預期全球經濟維持韌性，2026年全球實質GDP成長率預測為3.0%，新興市場將是成長主力，預期成長率為4.0%，其中印度表現最強勁6.3%，中國則預估為4.4%。

劉佳雨認為指出，美國經濟軟著陸加上聯準會重啟降息，為新興市場債券創造了有利環境，且新興市場債券具備高殖利率特性，基本面上，新興市場通膨趨勢緩降，各國央行，如巴西、智利、墨西哥等有降息空間，且美元結構性疲軟將有利於新興市場資產表現。

總體而言，觀察到資金開始回流新興市場債市，且美國聯準會降息預期方面，預估12月降息1碼，明年上半年還有2碼的空間，依據過往經驗來看，美元弱勢的結構，將對新興市場債市利多，且近期許多新興市場債券評等也不斷上調，因此對於後市看法維持樂觀態度。

操作心法

●無論從基本面或政策面觀察，2026年的預期是全球經濟在政策支持下持續前行，但投資重心應從過去幾年高度集中的「美國+科技巨頭」轉向新興市場，特別是債券與印度/中國成長，並且搭配上主動、靈活的操作配置，以獲取更多元的收益並分散風險。

（徐牧民）

投資小叮嚀

●新興市場債券波動度較大，需要有較高的風險承受能力，而挑選條件上，績效、波動度都是需要考量的點，同時不能忘記多數債券投資的獲利來源皆來自於利息，因此長時間的投入更是必不可少。

●定期檢視策略性資產配置，只有審視資產類別對應的投資標的績效，並且做到汰弱留強，持續保持投資，投資時間的長短比起挑選時機更加重要。（徐牧民）