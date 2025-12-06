定期定額進化 投資添彈性

基金投資方式從過去的單筆申購、定期定額，到現今進化版的定期定額，更衍生出目標比例再平衡、動態加碼、配息再投入、甚至母子基金等方式。透過系統設定，有紀律執行投資任務，幫助投資人提升投資效率。

群益投信表示，「母子基金」投資法就是拿出一筆錢申購一個保守型或穩健型的基金當作母基金，每個月定期定額自母基金扣款投資波動大的股票型基金，也就是子基金，並設定停利點，只要停利點到了，就自動贖回子基金的金額回母基金。母子基金投資法的優點，在於做到資產多元配置與風險分散。

因為市場走向難以預測，透過母子基金布局有助分散單一市場下跌風險。母子基金投資法適合三至五年以上的中長期的投資，如此可因應景氣循環波動，也可以抵禦金融市場的震盪。

凱基投信指出，相較於傳統定期定額，進化版定期定額具備更多彈性，因應波動加劇的市況，可望更能展現投資效益。目前市面上主要的進化版定期定額的方式，包括目標比例再平衡機制、動態加碼機制、配息再投入機制等。

目標比例再平衡機制的優點在於透過定期強制再平衡，確保投資航線不偏離。價格波動是投資市場的常態，而再平衡機制正是利用價格波動的性質，「高賣低買」。只要資產價格上漲，投資組合就降低資產持有比例，協助投資者風險管理，避免市場變動使資產比例偏離目標，實現利潤的鎖定與成本的降低。

例如投資屬性穩健的投資人，若因股市不斷上漲、股票部位比重不斷升高，有可能被迫暴露在過高風險中；透過定期再平衡，就可以讓資產配置回歸自己的投資屬性。

惟須注意，因投資組合設定不是全然股票部位，為換取曝險不偏離當初設定，就會減損部分報酬。

動態加碼機制又可分定額不定時與定時不定額，逢低加碼效果最佳者當屬定額不定時，例如若設定價格每下跌10%就買進，就有最高機率以同樣成本買到相對多單位，長期累積下來，有助攤平成本。不過仍要留意，若遇到大盤修正期間過長，觸抵設定買進的次數過多，扣款過快可能會對資金調節形成較大壓力。

另一方面，相較於傳統的定時定額，定時不定額機制較能發揮逢高減碼、逢低加碼的效果，不過若遇持續上漲盤勢，一直處於減碼狀態，容易錯過累積投資部位的效果，投資人須視自己對風險的承受度決定哪種投資法適合自己。

至於複利效果佳的配息再投入，近來也頗受投資人青睞。統一投信分析，投資人在領到股息後，有些當成現金部位，也可以繼續投資原有標的，相較前面兩項，若希望放大股利，也可以將配息投入相較於穩健長期持有的核心部位，波動較大但可能有更大獲利的衛星部位，經過時間複利，可以創造更佳報酬。