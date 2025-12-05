富達展望 2026四大主題 靈活投資

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

富達國際發布2026年投資展望指出，全球市場在AI驅動、地緣政治持續緊張、政策支持及股債相關性不穩定等四大主題影響下，將進入更依賴主動管理與精準選股時代。在變動的市場中，必須靈活布局，才能建構具收益和成長的投資組合。

富達全球動能多元基金經理人張宇翔指出，2026年投資有四大核心主題。首先是AI驅動仍是美股成長的主要引擎，尤其看好大型科技股，及受惠於AI及電網升級個股，但要更精挑細選及分散布局。其次是地緣政治分裂和貿易緊張局勢將持續。投資人可加碼較不受直接貿易緊張影響的地區。新興市場資產前景整體看好，主要基於全球成長穩健、估值有吸引力、預期聯準會政策持續寬鬆。

第三是政策支持及財政擴張將繼續支撐成長，有利股票，特別是在財政順風強勁的地區。在信貸市場，看好非投等債優於投等債，重點在於收益，而非追求資本利得。第四是股票和債券間的相關性將持續不穩。市場在「擔憂成長」及「擔憂過熱」之間來回切換，因此股債相關性將繼續不穩定。

