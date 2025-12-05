風險資產熱度 不退燒

美國聯準會（Fed）本月降息機會大增，法人認為，政策助攻，加上人工智慧（AI）主題延續，有利風險資產。在股市方面，美股仍持續看多，但也建議投資人多元布局、降低風險。

貝萊德智庫分析，今年以來，Fed已兩度降息，並將「就業市場轉弱」視為政策決策的核心考量。Fed擔心勞動市場可能進一步疲軟，因此選擇以「風險管理」為由提前降息。

貝萊德認為，由於就業市場放緩為Fed提供降息空間，有助緩解高利率帶來的政治壓力。在經濟活動明顯放緩但未陷入衰退的情境下，降息可望支撐美股與AI題材表現。

國泰投顧表示，展望2026年，預估Fed將維持降息步調，加上政府財政支出維持增長，貨幣政策與財政政策雙雙加持，有望成為美股利多。此外，投資人聚焦AI題材，今年AI相關投資已貢獻美國經濟成長，且美國對AI發展的投入高於其他國家，預估美國將持續引領AI發展，成為AI題材的重心之一。

彭博資訊預估，2026年美國企業獲利將成長13%，延續2025年的雙位數成長，其中以成長股成長17.4%最強。此外，AI不僅投資增加，受惠於AI的公司也成長。根據預估，S&P 500指數中AI相關公司獲利已自2015年成長逾200%，預估未來兩年將再成長30%。

摩根士丹利美國增長基金投資團隊看好成長類型的資訊科技股，偏好軟體及服務類股，包括電子商務、線上支付、網路安全、雲端服務等可將AI融入產品與服務的公司，有望受惠於AI持續發展。

貝萊德持續看多美股及日股。儘管美國政策波動與供給瓶頸壓抑成長，但AI正在支撐企業獲利。相對於其他成熟市場，美國的評價受到更強勁的營收和獲利能力所支撐。貝萊德看好日股，主要基於通貨膨脹升溫和對股東友好的公司改革。

瑞士百達資產管理則看好美國成長股、歐洲中型企業與歐洲價值股票、新興市場股票等，預期都可望優於MSCI世界指數。百達也建議加碼高品質企業股票，因為這些企業具有穩定的獲利成長能力，可作為應對任何總經或地緣政治不確定性的避險工具。