經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
陸股基金 喜迎三利多。(中新社)
今年反內捲成大陸政策主軸，最新經濟數據亦反映政策成效，今年以來多檔陸股相關基金報酬率齊破30%。展望12月，法人表示，市場交易結構預料改善，宏觀流動性有望保持合理寬鬆，資金博弈將可能帶動春季行情提前啟動，投資人可留意布局大陸市場時點。

富邦中國戰略A股基金經理人蔡宗和表示，2025年12月至2026年2月將是政策、流動性與企業基本面三重向上的共振視窗，看好大陸股市明年走勢，主要因散戶資金尚未全面回流，後市仍保有向上空間。

據CMoney統計至2日，觀察今年來陸股相關基金績效，其中：國泰中國新興戰略、統一全球新科技、富邦中國內需動力、瀚亞中國A股、統一大龍騰中國、富邦中國戰略A股等績效達36%以上；兆豐中國內需A股、PGIM保德信中國中小、PGIM保德信中國品牌、安聯中國策略，績效介於29.1%至34%，表現亮眼。

2026年是「十五五」規劃的開局之年，大陸預計將維持積極的財政政策，而美國進入降息循環，美元走弱有望為大陸貨幣政策提供寬鬆空間。市場結構方面，2026年可能從今年以AI為核心的單一行情，轉向多產業「百花齊放」的結構性機會。雖然建議適度關注非AI板塊的增值潛力，但預料最受市場矚目的焦點，仍將集中在 AI相關族群。

針對陸股投資策略，PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇認為，雖然中國經濟呈現弱復甦格局，以AI為代表的科技族群仍是市場主軸，同時該族群三季財報表現普遍優於市場預期，隨著基本面支撐以及產業谷底改善之族群亦有反彈機會，如動力電池、儲能、相關設備等。

復華中國新經濟A股基金經理人余文耀表示，10月官方製造業採購經理人指數（PMI）為49.2，為連續第八個月低於50的榮枯分界線，非製造業PMI也跌破50關卡，反映目前經濟復甦動能仍疲弱，不過從產業面觀察，去年低基期及部分行業景氣好轉，使企業獲利改善，尤其是科創板及創業板，加上AI蓬勃發展，進一步帶動半導體、光通訊等產業鏈表現，成為布局A股投資亮點或可留意政策出台受惠族群。

