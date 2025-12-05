快訊

自由台灣封鎖小紅書平台 一路退回戒嚴年代

明明睡了一整晚…早上卻總是昏沉倦怠？ 恐是早餐吃錯了

六檔海外基金淨值飆

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
法人表示，在全球金融市場中，降息最受惠的是新興市場。（彭博資訊）
法人表示，在全球金融市場中，降息最受惠的是新興市場。（彭博資訊）

全球主要股市近來高檔震盪，統計投信發行的海外基金，仍有群益東協成長、復華東協世紀、摩根大歐洲、安聯全球股票多元投資風格、野村環球、柏瑞ESG量化全球股票收益等六檔淨值創新高。整體來看，以東協為主的亞股基金表現相對亮眼。

法人表示，全球金融市場中，降息最受惠的是新興市場，東協在新興市場中政策相對穩健，同時經濟成長潛力大，投資人可留意相關投資契機。

群益東協成長基金經理人張諺祺表示，以東協各國11月製造業PMI來看，僅有菲律賓因治水貪腐導致商業活動趨緩跌破50，其餘印尼、馬來西亞、泰國以及新加坡均在50擴張線之上。其中除了新加坡外，其餘三個國家均較上月加速，顯示關稅落地後，東南亞依舊是全球供應鏈移轉的重心之一。

在全球AI需求強勁下，電子業與製造業因而受惠，也帶動如新加坡的經濟成長預估值獲得上調。隨著東協各國央行今年持續降息，且政府推出政策補貼民間消費，預期消費力道逐步回升帶動整體經濟。此外東協公司也持續透過資產活化和超額資本返還等方式，以提高股東回報，加發股息和股票回購，在市場動盪時穩定投資人信心。

復華東協世紀基金經理人蔡佩珊指出，近一個月越南、新加坡、印尼等市場表現相對強勢，進一步推升東協基金績效逆勢收紅，並優於亞洲新興市場股票基金報酬。觀察目前東協國家通膨持續放緩，搭配美國聯準會進入降息循環，可望促使東協國家央行較有空間同步採取相同措施，挹注市場資金流動性。

後市布局除了聚焦金融之外，將以具成長性的資訊科技及通訊服務等產業，以及受惠內需題材的非核心消費類股為主軸。

群益投信海外研究團隊表示，統計近十年全球主要股市在12月表現，以亞洲的東協股市表現相對突出，其中表現居前的印尼、馬來西亞勝率達九成。以基本面而言，東協區域經濟增長動能未減，東協國家核心CPI落在控制目標區間內，為央行提供降息空間，企業資金成本壓力有望紓解，經濟前景與股市表現可期。加上東協多國政府仍持續推動經濟改革政策，有助當地產業發展和股市表現，仍看好東協市場中長期投資前景。

延伸閱讀

「列車人生」曾寶儀、陳潔儀攜手台星主持人 橫跨八國探索人生故事

台幣、韓元、人民幣前景看多 預期Fed下周降息支撐亞幣反彈

降息機率飆到九成！資金轉向高品質債…00982B近三月報酬5.4％領先同族群

大馬首相訪星聚焦跨境議題 學者指有助經濟特區進展

相關新聞

摩根士丹利美國增長 犀利

摩根士丹利美國增長基金近一周上漲6.08%，根據彭博預估，2026年美股企業獲利將成長13.0%，成長股表現更佳、將達1...

六檔海外基金淨值飆

全球主要股市近來高檔震盪，統計投信發行的海外基金，仍有群益東協成長、復華東協世紀、摩根大歐洲、安聯全球股票多元投資風格、...

陸股基金 喜迎三利多

今年反內捲成大陸政策主軸，最新經濟數據亦反映政策成效，今年以來多檔陸股相關基金報酬率齊破30%。展望12月，法人表示，市...

風險資產熱度 不退燒

美國聯準會（Fed）本月降息機會大增，法人認為，政策助攻，加上人工智慧（AI）主題延續，有利風險資產。在股市方面，美股仍...

富達展望 2026四大主題 靈活投資

富達國際發布2026年投資展望指出，全球市場在AI驅動、地緣政治持續緊張、政策支持及股債相關性不穩定等四大主題影響下，將...

全球股市震盪整理 複合型債券基金抗波動首選之一

美國聯準會降息預期峰迴路轉，自4月關稅政策宣布以來，債市超過半年以上的劇烈震盪；11月下旬起在聯準會官員陸續暗示降息的可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。