全球主要股市近來高檔震盪，統計投信發行的海外基金，仍有群益東協成長、復華東協世紀、摩根大歐洲、安聯全球股票多元投資風格、野村環球、柏瑞ESG量化全球股票收益等六檔淨值創新高。整體來看，以東協為主的亞股基金表現相對亮眼。

法人表示，全球金融市場中，降息最受惠的是新興市場，東協在新興市場中政策相對穩健，同時經濟成長潛力大，投資人可留意相關投資契機。

群益東協成長基金經理人張諺祺表示，以東協各國11月製造業PMI來看，僅有菲律賓因治水貪腐導致商業活動趨緩跌破50，其餘印尼、馬來西亞、泰國以及新加坡均在50擴張線之上。其中除了新加坡外，其餘三個國家均較上月加速，顯示關稅落地後，東南亞依舊是全球供應鏈移轉的重心之一。

在全球AI需求強勁下，電子業與製造業因而受惠，也帶動如新加坡的經濟成長預估值獲得上調。隨著東協各國央行今年持續降息，且政府推出政策補貼民間消費，預期消費力道逐步回升帶動整體經濟。此外東協公司也持續透過資產活化和超額資本返還等方式，以提高股東回報，加發股息和股票回購，在市場動盪時穩定投資人信心。

復華東協世紀基金經理人蔡佩珊指出，近一個月越南、新加坡、印尼等市場表現相對強勢，進一步推升東協基金績效逆勢收紅，並優於亞洲新興市場股票基金報酬。觀察目前東協國家通膨持續放緩，搭配美國聯準會進入降息循環，可望促使東協國家央行較有空間同步採取相同措施，挹注市場資金流動性。

後市布局除了聚焦金融之外，將以具成長性的資訊科技及通訊服務等產業，以及受惠內需題材的非核心消費類股為主軸。

群益投信海外研究團隊表示，統計近十年全球主要股市在12月表現，以亞洲的東協股市表現相對突出，其中表現居前的印尼、馬來西亞勝率達九成。以基本面而言，東協區域經濟增長動能未減，東協國家核心CPI落在控制目標區間內，為央行提供降息空間，企業資金成本壓力有望紓解，經濟前景與股市表現可期。加上東協多國政府仍持續推動經濟改革政策，有助當地產業發展和股市表現，仍看好東協市場中長期投資前景。