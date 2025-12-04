快訊

明年投資 掌握三大趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

2025年接近尾聲，全球股債市有望歡喜豐收，展望2026年，富蘭克林坦伯頓基金集團發表2026年全球投資展望，期能為投資人擘劃投資藍圖，打造金馬年組合。

富蘭克林坦伯頓基金集團2026年看好三大主題，包括：(1)機會擴大（Broadening）：預期2026年隨著AI投資逐漸發揮生產力效應、聯準會降息寬鬆的環境下，將讓美股與國際股市間表現的差距收斂，策略上建議增加新興股債市、日歐股市、美國小型股等配置。

(2)殖利率曲線趨陡（Steepening）：預期聯準會等主要國家央行降息（預期）將壓低短天期利率，但長天期利率及實質利率將維持相對高檔，策略上應側重中短天期債券、精選信用債、看好新興市場當地債蘊藏較多高實質利率的投資機會及股票資產。

(3)美元趨弱（Weakening）：預期聯準會降息縮小利差優勢，策略上建議納入非美資產，尤其看好新興市場、黃金及數位資產，而美元弱勢有利於海外營收比重較高的美股及科技產業。

此外，因應AI浪潮、國際地緣政治情勢變化等重大變革，富蘭克林坦伯頓基金集團也點名三大長期趨勢，包括智能時代來臨、私募市場成為主流、以及大政府時代，將重塑全球經濟、國際地緣政治及金融市場樣貌。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博指出，看好新興國家的轉運機會，這些國家公債殖利率普遍高於成熟國家，展現很多投資機會。

富蘭克林坦伯頓全球投資團隊投資長曼拉．塞肯表示，新興市場企業獲利正處於落底回升的轉折點，預估至2027年新興市場企業獲利的年複合成長率將有12~14%的成長幅度，預期這將帶動新興股市表現優於成熟股市。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，當前宏觀環境持續有利於黃金，金礦股亦可望持續受益於高金價帶來的獲利能力提升。

