全球股市震盪整理 複合型債券基金抗波動首選之一

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
美國聯準會降息預期峰迴路轉，自4月關稅政策宣布以來，債市超過半年以上的劇烈震盪。(路透)
美國聯準會降息預期峰迴路轉，自4月關稅政策宣布以來，債市超過半年以上的劇烈震盪；11月下旬起在聯準會官員陸續暗示降息的可能性後，12月降息機率從不到50%迅速突破80%。全球股市目前處於震盪整理，相較之下債券受惠降息利多，全球布局的複合型債券基金是因應股市波動的首選之一。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美國對等關稅引發通膨疑慮，加上美國經濟表現強韌，聯準會並無大幅降息的必要，而是依據經濟數據邊走邊調整的鷹式降息，在這情況下，雖然中長期降息趨勢不變，但這段期間美債殖利率容易因數據與市場情緒出現波動，持有長天期美債的波動度較大，相對看好中短天期債券以及可轉換債券。

根據統計，今年以來與股市連動最密切的可轉換債券，因為跟著股市上漲而有超過兩成的漲幅，在各類債券中表現居冠，其次是新興主權債的13%與次順位金融債的7.8%。可轉換債券「進可攻、退可守」的優勢是表現出色的主要原因，在股價上漲時可轉債能參與股票上漲機會，股價下跌時可轉債保有債券價值。若複合型債券基金增加可轉換債券的投資比重，今年有望受惠可轉換債券的強勁漲勢，而有更為突出的表現。

在可轉債方面，基金偏好中等Delta標的，隨著科技類估值日益偏高，已轉向更廣泛的產業，包括醫療保健、工業及材料類公司。

野村基金（愛爾蘭系列）-全球多元收益債券基金投資團隊表示，聯準會已重啟降息循環，未來降息步伐將趨於緩慢，主要因通膨仍遠高於目標，美國短端利率應會穩步下行。持續的財政擴張將推升長端利率，殖利率曲線陡峭化對銀行業獲利非常有利，這也是金融債表現亮眼的原因之一。美國利率下行將促使投資人尋求收益，進而支撐中高殖利率的資產，且美元持續承壓，預期新興主權債將受惠。持續看好高殖利率的新興市場及歐洲次順位金融債的配置。

