快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

聽新聞
0:00 / 0:00

德銀遠東投信看明年 歐洲中小股 多元布局

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

德銀遠東投信（DWS）亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）表示，儘管對全球股市整體仍持樂觀態度，留意市場波動性將會增加，而歐洲目前屬於非AI主導的市場區域，有利於投資人進行資產分散配置，建議「分散投資」是最佳策略，不建議特別偏重單一市場。

隨著2025年即將結束，吳雙榮昨（3）日特別來台表示，全球投資者正密切關注美國聯準會（Fed）的貨幣政策走向，特別是市場對降息的預期。儘管當前市場對於資金配置方向仍存不確定性。

不過，她指出，無論是12月還是1月降息，對整體市場而言影響並無太大差異，即使可能以「鷹派降息」的形式出現，只要通膨保持平穩，聯準會明年啟動降息的可能性較高，並預計在2026年底前實施三次降息。

整體投資策略上，吳雙榮表示，鑑於未來十年的投資前景，分散投資尤為重要，預計美國市場未來十年的年化回報率可能從過去的約15%降至5.4%左右，全球股市回報率可能收斂至4%到6%之間，也凸顯了構建多元化投資組合的必要性。

在區域配置上，吳雙榮指出，歐洲市場提供了一個良好的分散投資機會，歐洲市場在2025年上半年表現強勁。然而，下半年增長勢頭似乎停滯，引發市場對其持續性的擔憂。

不過，歐洲仍具備強大動能，且歐洲中小型股本地營收占比高，受關稅影響較低，而具備產業結構多元分散特性，主要驅動力將來自德國，與美國市場大型股主導的局面形成對比。

吳雙榮分析，德國政府預計在2026年大幅增加開支，特別是在基礎建設和綠色能源領域；由於新政府預算在2025年9月才獲批，實際的財政刺激將在2026年顯現。此外，歐洲各國（尤其是德國）增加國防開支，資金大部分將留在歐洲內部，有利於區域經濟發展。

不過，吳雙榮也提醒，歐洲作為出口主導型經濟體，面臨一定壓力。過去德國出口與中國經濟增長同步，但近年來這種關聯已減弱。

延伸閱讀

熱錢回流股匯齊揚 新台幣終止連3貶…收31.344元

京東海外布局再下一城 拿下德國零售巨頭59.8%控制性股權

泰國通縮壓力加重 物價連八個月負成長

DWS 明年投資展望：歐洲有看頭、這策略應對高估值與波動

相關新聞

全球股市震盪整理 複合型債券基金抗波動首選之一

美國聯準會降息預期峰迴路轉，自4月關稅政策宣布以來，債市超過半年以上的劇烈震盪；11月下旬起在聯準會官員陸續暗示降息的可...

主動式ETF「績」高一籌 平均報酬達47% 掌握趨勢與個股機會

近半年台股在屢創新高的多頭行情中，主動式ETF「績」高一籌，類型平均報酬達47%，領先其他被動式ETF績效並優於大盤，表...

明年投資 掌握三大趨勢

2025年接近尾聲，全球股債市有望歡喜豐收，展望2026年，富蘭克林坦伯頓基金集團發表2026年全球投資展望，期能為投資...

41檔債券商品 本月除息 00981D單月配息率0.75%

12月中起將陸續有41檔債券ETF將除息，其中，主動中信非投等債（00981D）、第一金優選非投等債、復華彭博非投等債等...

股債平衡配置可攻可守 美元、非美元資產並進掌握跨年行情

聯準會12月降息預期升高、Google發布Gemini 3功能獲好評，費半指數上周大漲9.6%，引領美股與全球股市周線收...

00919年化配息率逾10%

近期市場消息紛雜，包括市場對於聯準會降息預期搖擺、地緣政治不確定性，以及AI概念股估值過高疑慮等等，台股大盤於11月初寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。