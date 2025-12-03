德銀遠東投信看明年 歐洲中小股 多元布局

德銀遠東投信（DWS）亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）表示，儘管對全球股市整體仍持樂觀態度，留意市場波動性將會增加，而歐洲目前屬於非AI主導的市場區域，有利於投資人進行資產分散配置，建議「分散投資」是最佳策略，不建議特別偏重單一市場。

隨著2025年即將結束，吳雙榮昨（3）日特別來台表示，全球投資者正密切關注美國聯準會（Fed）的貨幣政策走向，特別是市場對降息的預期。儘管當前市場對於資金配置方向仍存不確定性。

不過，她指出，無論是12月還是1月降息，對整體市場而言影響並無太大差異，即使可能以「鷹派降息」的形式出現，只要通膨保持平穩，聯準會明年啟動降息的可能性較高，並預計在2026年底前實施三次降息。

整體投資策略上，吳雙榮表示，鑑於未來十年的投資前景，分散投資尤為重要，預計美國市場未來十年的年化回報率可能從過去的約15%降至5.4%左右，全球股市回報率可能收斂至4%到6%之間，也凸顯了構建多元化投資組合的必要性。

在區域配置上，吳雙榮指出，歐洲市場提供了一個良好的分散投資機會，歐洲市場在2025年上半年表現強勁。然而，下半年增長勢頭似乎停滯，引發市場對其持續性的擔憂。

不過，歐洲仍具備強大動能，且歐洲中小型股本地營收占比高，受關稅影響較低，而具備產業結構多元分散特性，主要驅動力將來自德國，與美國市場大型股主導的局面形成對比。

吳雙榮分析，德國政府預計在2026年大幅增加開支，特別是在基礎建設和綠色能源領域；由於新政府預算在2025年9月才獲批，實際的財政刺激將在2026年顯現。此外，歐洲各國（尤其是德國）增加國防開支，資金大部分將留在歐洲內部，有利於區域經濟發展。

不過，吳雙榮也提醒，歐洲作為出口主導型經濟體，面臨一定壓力。過去德國出口與中國經濟增長同步，但近年來這種關聯已減弱。