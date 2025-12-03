快訊

總規模上看1,300億元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

主動式ETF夯，總規模在飛躍千億元大關之後，持續增加中，且最新成立的主動元大AI新經濟（00990A）成為新一任的主動式ETF募集王，募集金額逼近上限的200億元，而主動復華未來50、主動台新優勢成長也現正募集中，將助攻主動式ETF在更上一層樓。主動式ETF總規模上看1,300億元。

AI主題帶動市場關注，募集期間反應熱烈，元大投信上周完成首檔主動式ETF「主動元大AI新經濟」的募集作業，該ETF於2日成立，由於海外ETF有200億元的額度上限，最終募集金額約為199.85億元，將於12月22日掛牌；而台股明年展望佳，這波主動台股ETF募集也吸引投資人目光，再加計已經掛牌的主動式ETF也續吸金，主動式ETF總規模再創新高，上看1,300億元。

目前主動式ETF最大一檔是主動統一台股增長，3日規模來到399.52億元，今（4）日將挑戰400億元關卡，該ETF聚焦市值300大優質企業，選股重視成長性及獲利力，遴選創新技術領先群，操作策略則是即時監測市場變化，動態調整爭取最佳報酬。

主動群益科技創新經理人陳朝政認為，市場預期12月降息機率高，預期短期資金仍維持寬鬆態勢，有利美股表現，類股部分，觀察四大CSP近期財報數據，除獲利優於市場預期外，更持續上調資本支出，預期AI熱潮仍尚未削減，資金仍將持續圍繞在美股AI族群輪動。

元大投信表示，對比AI與網路時代，兩者有結構性成長與獲利差異，從需求、商業模式、股價以及企業獲利模式三項目來檢視，在網路時代初期的時候需求有限，且商業模式無法變現，估值先漲，但獲利並未跟上；而AI時代，不僅市場需求爆發、商業模式也確立，股市成長是建立企業實際獲利之上，評價也相對合理。

