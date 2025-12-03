股債平衡配置可攻可守 美元、非美元資產並進掌握跨年行情

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美元、非美元資產並進。（路透）

聯準會12月降息預期升高、Google發布Gemini 3功能獲好評，費半指數上周大漲9.6%，引領美股與全球股市周線收紅。投信法人表示，今年美國「黑色星期五」網上消費額創下新高，顯示年底消費旺季可期，惟市場變數仍在，建議採股債平衡策略達到攻守兼備的目標。

富蘭克林證券投顧表示，根據Adobe Analytics統計，今年美國「黑色星期五」網上消費額達到新高的118億美元，年成長9.1%，有望持續提振規模更大的「網路星期一」，目前預估銷售額將達到142億美元、年增6.3%，與去年相比，人工智能驅動的美國零售網站流量飆升805%，顯示美國經濟與消費前景維持穩健。

整體而言，未來一周美國眾多數據將讓市場校準聯準會未來的降息路徑，可能增添市場波動，所幸全球景氣與企業獲利基本面表現強韌，進入年底至隔年初的傳統假期消費旺季，有利全球風險性資產多頭續航。建議投資人採取股+債+平衡的麻花策略，美元及非美元資產並進，掌握跨年行情。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕指出，受惠於AI發展，2025年科技股獲利成長率是S&P500指數的兩倍多，此趨勢預計還將延續至2026年及以後。許多投資人低估未來幾年AI為科技股帶來的持久性成長，此外，減稅、放鬆監管、製造業回流、更廣泛的研發投資政策支持也有利於科技股。

群益美國新創亮點基金經理人吳承恕分析，在聯準會開啟降息循環下，有利於美國景氣復甦與資本市場情緒回暖，另外，標普500企業第3季財報超過八成獲利表現優於預期，加上因AI需求強勁且關稅政策影響性低於預期，亦有助為美股表現帶來支持力量。不過短期在國際政經局勢仍有些許雜音干擾下，美股投資建議可採產業多元配置，以平衡投資組合波動。

富蘭克林坦伯頓全球投資團隊投資長曼拉．塞肯指出，新興市場企業獲利開始回升，預期2023~2027年獲利年複合成長率將維持在約12%~14%左右，將帶動新興股市表現優於成熟股市。此外，新興市場的公司治理以及對於股東價值的重視近年來有顯著進步，已經產生實質影響，並反映在市場表現上。

