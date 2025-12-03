41檔債券商品 本月除息 00981D單月配息率0.75%

12月中起將陸續有41檔債券ETF將除息，其中，主動中信非投等債（00981D）、第一金優選非投等債、復華彭博非投等債等月配、季配ETF配息率表現亮眼。

以月配ETF來觀察，單月配息率前五依序為主動中信非投等債0.75%、第一金優選非投債0.74%、凱基美國非投等債0.59%、主動聯博投等入息0.54%、富邦全球非投等債0.52%。

季配配息率前五依序為復華彭博非投等債1.61%、群益0-1年美債1.50%、國泰A級科技債1.49%、永豐10年A公司債1.41%、群益A級公司債1.32%。

債券ETF的12月除息概況

主動中信非投等債是掛牌以來首度配息，每受益權單位擬配發0.08元，將在12月16日除息。經理人陳昱彰表示，美國經濟成功軟著陸，主要有兩個條件，首先式聯準會持續降息；其次是除AI產業外，其餘產業衰退幅度受控。以9月點陣圖來看，目前官方預測未來二至三年經濟成長率儘管低於2%，但基本上仍維持1.5~2%的正成長，因此12月點陣圖預測不會有太大改變。明年2026年預估有2碼以上的降息空間，基準利率可望回到3%的中性水準。

從FOMC每次開會僅降一碼，而非先前降息循環的猛爆式降息，可以得知美國勞動市場不至於大幅惡化。另外9月失業率4.4%雖高於預期，但基本上是受勞動參與率上升影響，今年失業率4.5%之後將逐年往下，顯示就業市場風險相對可控。

觀察聯準會過去兩次降息循環，在「降息+軟著陸」的環境下，恰好是投資非投等債的良機。今年以來非投等債券各信評表現，BB級約8%以上報酬，B級約7%，CCC級以下僅5.5%。此數據背後隱含市場對未來景氣保持審慎的投資態度。

國泰投信表示，美國總統川普近日直言對於新任聯準會主席人選已心有所屬，將擇日公布，立場偏鴿的現任白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）被視為與川普的經濟觀點高度一致，出線機率高，明年大有降息空間，有利美國公債及金融債價格表現。