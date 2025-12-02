二檔換成分股 聚焦新成員

臺灣指數公司昨（2）日公告，追蹤特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數的群益科技高息成長（00946），在50成分股中新增及刪除各12檔個股；追蹤特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數的凱基優選30（00938），則在30成分股中新增12檔及刪除11檔個股。

兩檔ETF相關成分股納入和刪除變動將自12月2日交易結束後生效，而凱基優選30則設有5個交易日的指數調整過渡期。

群益科技高息成長新增成分股有宏碁、聯發科、敦陽科、信邦、禾伸堂、優群、原相、豐藝、台表科、胡連、啟碁、奕力-KY；刪除股則為信錦、藍天、威健、晶技、健鼎、威剛、碩天、飛捷、立端、良維、群電、群聯。

凱基優選30新增成分股有大成、卜蜂、瑞昱、統一證、玉山金、聯詠、上海商銀、寶雅、可寧衛*、統一實、中保科、 宏全；刪除潤隆、三陽工業、億光、興富發、凱基金、台新新光金、新普、樺漢、矽創、至上、寶成。