市值型、規模、受益人數 搶眼

台股新高行情帶動指標市值型ETF規模翻倍、受益人數增加超過百萬，表現比高股息型還突出，買市值型ETF儼然成為全民運動，加以法人對大盤後市持續看好，帶動主動式ETF陸續問世，搶攻市占大餅。

CMoney統計至11月底，台股市值型ETF前三大規模就達1.25兆元，其中第一大的台灣50（0050）今年來增加逾5,000億元，增幅達116%，受益人數增加110萬人，國泰台灣領袖50同期間規模增幅也有逾一倍。

也因為市值型ETF受市場青睞，今年第3季起主動式標的加入戰局，由主動野村台灣50打頭陣，累計自7月21日掛牌交易以來至11月底績效達28%，優於同期間0050報酬。

緊接著是12月3日開募的主動復華未來50，選股池與主動野村台灣50相同，也是從市值前150大選股、第一大持股上限為30%，但更注重主動研究與靈活調整，從市值前50大汰弱留強、51至150大挖掘成長潛力黑馬，打造台灣新50強。

近期各大券商陸續舉行來年投資趨勢展望，普遍認為台股2026年高點上看3萬點之上，其中中信投顧更喊出35,000點。

投信法人表示，主動ETF補強被動指數限制，可針對市趨勢變動，主動選股靈活布局，建議可納入做為掌握產業亮點、提升投資台股效率的投資工具。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，美國聯準會降息預期再升高，加以AI發展趨勢樂觀，帶動台灣半導體晶片、AI伺服器與相關零組件出口大幅成長，除了帶動總體經濟成長率再度上修，相關受惠供應鏈也將是後市布局台股產業成長機會的投資主軸。

國泰台灣領袖50ETF經理人蘇鼎宇指出，2日三大法人合計回補逾新台幣180億元，顯見對台股長期仍抱有信心，隨聯準會暗示今年仍隱含1碼降息空間，且年度作帳行情加持下，基於與台美股市連動度高，台股仍有表現空間。

AI仍作為市場成長驅動核心，由於AI營運周轉支出需要持續投入大量資金，推估未來龍頭企業能夠有較大競爭力。

