AI 題材續航、Fed 降息預期升高 百億級台股商品 績效悍

Google最新發表的Gemini 3效能亮眼，證明模型在規模提升下仍具強勁成長力，重燃市場對AI概念股信心，加上12月聯準會（Fed）降息預期升高，帶動台股反彈。法人建議投資人可透過規模百億以上的台股ETF布局，把握整體行情表現。

台股第3季財報受惠於AI商機全面爆發，繳出史上最佳成績。展望後市，在經濟基本面仍具韌性、Fed降息趨勢未變，以及技術指標翻多等利多帶動下，台灣AI龍頭企業可望持續受惠國際科技大廠的訂單動能。

觀察規模逾百億的台股ETF近期績效表現，其中：中信關鍵半導體（00891）、野村臺灣新科技50（00935）、主動統一台股增長、群益半導體收益近周達3%以上；元大臺灣ESG永續、國泰台灣科技龍頭、大華優利高填息30、元大高股息、群益台ESG低碳50、國泰台灣領袖50等也超越大盤表現。

中信投信指出，AI與半導體產業邁入第三波資本競賽，Oracle、OpenAI、Microsoft等巨頭推動「Stargate」架構，將帶來龐大運算需求，同時CSP資本支出延續，若聯準會轉向寬鬆，AI紅利仍有機會持續。不過，2026年市場仍存有不少變數，尤其是在政策面，美中角力、川普政策、美國稅改與信用條件，均可能影響台廠全球布局。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，近期Google Gemini強勢崛起，Meta擬採購Google TPU，顯示AI產業正進入大洗牌。然而，無論哪家科技巨頭勝出，從AI基礎建設角度來看，必須釐清：ASIC並非取代GPU。GPU擅長AI模型訓練，而ASIC則針對不同模型與多樣化推論場景優化，兩者屬於不同賽道，但同樣受惠於AI應用創新。

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹表示，台股市場近期呈現高檔震盪，資金輪動快速，但仍可看出資金還是持續圍繞AI題材打轉。鑒於台灣基本面仍穩健有撐，AI長期發展趨勢不變，台廠又於當中作為最重要的供應商，可望持續吸引資金目光。

此外，隨著台灣進入碳有價時代，碳排放量管理良好的企業也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛重點，投資人也不妨透過在標的選擇上訴求低碳策略選股的台股市值ETF掌握行情。