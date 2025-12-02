AI 題材續航、Fed 降息預期升高 百億級台股商品 績效悍

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

Google最新發表的Gemini 3效能亮眼，證明模型在規模提升下仍具強勁成長力，重燃市場對AI概念股信心，加上12月聯準會（Fed）降息預期升高，帶動台股反彈。法人建議投資人可透過規模百億以上的台股ETF布局，把握整體行情表現。

台股第3季財報受惠於AI商機全面爆發，繳出史上最佳成績。展望後市，在經濟基本面仍具韌性、Fed降息趨勢未變，以及技術指標翻多等利多帶動下，台灣AI龍頭企業可望持續受惠國際科技大廠的訂單動能。

觀察規模逾百億的台股ETF近期績效表現，其中：中信關鍵半導體（00891）、野村臺灣新科技50（00935）、主動統一台股增長、群益半導體收益近周達3%以上；元大臺灣ESG永續、國泰台灣科技龍頭、大華優利高填息30、元大高股息、群益台ESG低碳50、國泰台灣領袖50等也超越大盤表現。

中信投信指出，AI與半導體產業邁入第三波資本競賽，Oracle、OpenAI、Microsoft等巨頭推動「Stargate」架構，將帶來龐大運算需求，同時CSP資本支出延續，若聯準會轉向寬鬆，AI紅利仍有機會持續。不過，2026年市場仍存有不少變數，尤其是在政策面，美中角力、川普政策、美國稅改與信用條件，均可能影響台廠全球布局。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，近期Google Gemini強勢崛起，Meta擬採購Google TPU，顯示AI產業正進入大洗牌。然而，無論哪家科技巨頭勝出，從AI基礎建設角度來看，必須釐清：ASIC並非取代GPU。GPU擅長AI模型訓練，而ASIC則針對不同模型與多樣化推論場景優化，兩者屬於不同賽道，但同樣受惠於AI應用創新。

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹表示，台股市場近期呈現高檔震盪，資金輪動快速，但仍可看出資金還是持續圍繞AI題材打轉。鑒於台灣基本面仍穩健有撐，AI長期發展趨勢不變，台廠又於當中作為最重要的供應商，可望持續吸引資金目光。

此外，隨著台灣進入碳有價時代，碳排放量管理良好的企業也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛重點，投資人也不妨透過在標的選擇上訴求低碳策略選股的台股市值ETF掌握行情。

延伸閱讀

抗Gemini威脅！OpenAI奧特曼傳發動「紅色警戒」行動 加強循環投資

台股收復5日線 前十大漲點貢獻公司中僅南亞1檔傳產股

台股3萬點不是夢？網期待又怕受傷害⋯憂「要洗散戶下車」

昨大跌喊加碼…今台股直接回魂大漲！直雲：買00757能享受美股漲幅真的很棒

相關新聞

四檔主動 ETF 接力開募 鎖定成長型題材、大型企業

今年最後一波台股主動式ETF募集熱潮再度襲捲，今日開募者有主動復華未來50（00991A）及主動台新優勢成長（00987...

九檔 ETF 同時持股輝達、Alphabet 掌握雙王牌大啖成長契機

Gemini 3推出後廣受好評，近日市場盛傳Google正與Meta洽談供應自家TPU AI晶片給Meta旗下資料中心。...

AI 耗電帶動用電需求激增 能源紅利題材中長線布局

法人表示，AI耗電，電力產業鏈含金量高，成為2026年海外熱門產業押寶新亮點，建議投資人鎖定AI能源相關ETF中長線布局...

AI 題材續航、Fed 降息預期升高 百億級台股商品 績效悍

Google最新發表的Gemini 3效能亮眼，證明模型在規模提升下仍具強勁成長力，重燃市場對AI概念股信心，加上12月...

二檔換成分股 聚焦新成員

臺灣指數公司昨（2）日公告，追蹤特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數的群益科技高息成長（00946），在50成分股中新增及刪...

市值型、規模、受益人數 搶眼

台股新高行情帶動指標市值型ETF規模翻倍、受益人數增加超過百萬，表現比高股息型還突出，買市值型ETF儼然成為全民運動，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。