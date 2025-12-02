九檔 ETF 同時持股輝達、Alphabet 掌握雙王牌大啖成長契機

Gemini 3推出後廣受好評，近日市場盛傳Google正與Meta洽談供應自家TPU AI晶片給Meta旗下資料中心。法人指出，Google的TPU與輝達的GPU不衝突，反而相輔相成，同時持股輝達及Google母公司Alphabet的海外ETF，近來也備受青睞。

根據統計，市場上目前持股輝達的ETF共有29檔，含Alphabet的ETF計有22檔，含輝、含谷權重占比皆在前段班的海外ETF則有包括凱基全球菁英55（00926）、富邦NASDAQ、中信NASDAQ、復華S&P500成長、統一FANG+、保德信全球藍籌、統一美國50、貝萊德標普卓越50，及富邦元宇宙等九檔。

凱基全球菁英55 ETF研究團隊表示，科技巨頭近期動作頻頻，無疑是希望以實際行動緩解投資人對AI泡沫化的疑慮。隨著美國聯準會12月降息機率升溫，全球股債市行情逐步回神，再加上AI仍具基本面支撐，科技龍頭仍是投資人想把握長線商機得關注的焦點。與其受科技巨頭競合影響，不如透過布局全產業且全球型的ETF，掌握產業輪動機會，再搭配產業強弱勢動能加減碼策略，追求具競爭力的成長紅利。

儘管輝達執行長黃仁勳有「AI教主」美稱，不過近來Google所展現的AI實力也備受矚目，繼Gemini 3.0推出後，自研TPU晶片產量預計在2027年衝上500萬片，同時與亞馬遜合作推出雲端網路服務，加速布局企業雲端市場。根據統計，在持有Alphabet的海外ETF排行中，統一FANG+ETF以11.7%的占比居冠。

統一FANG+ETF經理人林良一指出，儘管聯準會表態12月是否降息仍需更多經濟數據支持，但降息循環的環境對科技產業中長期投入研究與基礎建設具一定支撐作用，有利於企業持續在AI、雲端運算等領域進行資本布局。

整體而言，AI與雲端相關支出仍是科技產業的核心動能，美國大型科技企業在資料中心、晶片與應用開發上維持積極布局。後市將持續觀察資本支出帶來的回報效率、終端需求的持續性。

投信法人指出，AI投資戰火持續延燒。Google的TPU晶片量產計畫估計可創造130億美元營收，輝達也砸20億美元入股晶片設計軟體廠新思科技，瞄準高效能運算與AI代理應用。隨著科技巨頭持續加碼AI基礎建設，相關ETF表現也成為市場關注焦點。