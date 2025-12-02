AI 耗電帶動用電需求激增 能源紅利題材中長線布局

法人表示，AI耗電，電力產業鏈含金量高，成為2026年海外熱門產業押寶新亮點，建議投資人鎖定AI能源相關ETF中長線布局，優先卡位「AI能源紅利」搶先機。

AI夯、帶動AI能源投資熱潮再起，根據高盛研究指出，「電力＝鈔能力」新時代正式來臨，包括燃氣渦輪機、儲能、核電、電網升級與算力基礎設施，都是未來產值突破上兆美元級別的新投資賽道。

根據集中保算結算所統計至11月28日，AI熱潮推升資本支出，直接激勵海外電力能源相關ETF買氣大增，包括新光美國電力基建（009805）、富邦ESG綠色電力、FT潔淨能源三檔，第4季以來受益人數成長逾雙位數表現，尤其是訴求美國電力基建產業的009805，成分股中，主要布局產業全部涵蓋高盛所提的AI能源新賽道（燃氣渦輪機、儲能、核電、電網升級與算力基礎設施），第4季以來人數成長幅度更高達66.3%，顯示市場追捧電力能源相關商品買氣爆棚。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，AI是這輪美股多頭行情的核心引擎，推動AI基建浪潮，帶領企業資本支出大增與獲利大幅擴張，但龐大的能源需求，與電力供應問題也隨之浮現，首當其衝的是美國老舊電網，早已不堪負荷，以及接踵到來的電力荒，催生2026年起上兆美元級別的投資賽道興起，帶動美國電力基建相關投資板塊當紅。

值得注意的是，最近全球瘋玩Gemini 3，帶動Google奪回AI話語權，由於Google近年來大舉進軍雲端運算，更自行投入ASIC晶片開發，明年更將跨入新世代TPU，直接與輝達GPU架構正面競爭，預估未來AI基建潮與AI應用潮同步交織，產生共伴效應後，由AI導致的全球電力爭奪戰，恐怕不只影響在美國，更攸關未來全球各國數位競賽由誰勝出。