四檔主動 ETF 接力開募 鎖定成長型題材、大型企業

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
四檔主動ETF 接力開募。聯合報系資料照
四檔主動ETF 接力開募。聯合報系資料照

今年最後一波台股主動式ETF募集熱潮再度襲捲，今日開募者有主動復華未來50（00991A）及主動台新優勢成長（00987A），8日開募為主動群益科技創新，15日接棒則是主動第一金台股優；這四檔主動式ETF各具特色，台股有望再獲資金挹注。

從各檔ETF的投資特色觀察，這波新發行台股主動式ETF，全面鎖定成長型題材，同時也挑選大型企業入手，挑選台股市值150大至500大企業，投資涵蓋面廣，更能納入具備成長潛力標的。

從經理費率觀察，傳統主動式台股基金經理費率大約落在1.2%至1.8%間，四檔主動型台股ETF具備費率有競爭力，其中又以主動第一金台股優及主動台新優勢成長具備費率優勢。

法人提醒，這四檔主動式ETF也都設計有配息機制，從年配、半年配至季配息，其中，主動第一金台股優及主動群益科技創新提供季配息機制，貼近投資人定期收息需求。

第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中指出，過去一年，台股大盤因AI浪潮席捲，多頭行情延續，權值股如台積電表現尤為亮眼，帶動市場屢創波段新高，過往主動基金因法規限制，單一持股上限僅能配置10%，即便洞悉市場主流，也難以完全反映行情，張正中表示，主動第一金台股優ETF。

聚焦台股市值前500大企業，透過四大面向、九大因子系統化篩選，主動捕捉強勢產業與個股，第一大持股比重上限可達30%，打破傳統規範，強化集中度更有效掌握主流行情。

台新臺灣優勢成長主動式ETF經理人魏永祥指出，目前有AI投資比重占美國GDP仍低、科技巨頭密集發行高等級公司債、本益比在合理範圍、科技股財務健全、CSP大廠持續上修資本支出等五大利多支撐AI成長動能，打破市場泡沫化的疑慮，台股AI供應鏈實質受惠大。儘管AI熱潮推升美股科技股評價走高，但目前本益比在30~40倍，但仍遠低於2000年網路泡沫時期曾高達60~70倍的水準，目前仍是布局時機。

延伸閱讀

台股反彈 盤中最高上漲399點至27,741點收復月線 法人：可聚焦傳產股

台股收復5日線 前十大漲點貢獻公司中僅南亞1檔傳產股

台股3萬點不是夢？網期待又怕受傷害⋯憂「要洗散戶下車」

昨大跌喊加碼…今台股直接回魂大漲！直雲：買00757能享受美股漲幅真的很棒

相關新聞

四檔主動 ETF 接力開募 鎖定成長型題材、大型企業

今年最後一波台股主動式ETF募集熱潮再度襲捲，今日開募者有主動復華未來50（00991A）及主動台新優勢成長（00987...

九檔 ETF 同時持股輝達、Alphabet 掌握雙王牌大啖成長契機

Gemini 3推出後廣受好評，近日市場盛傳Google正與Meta洽談供應自家TPU AI晶片給Meta旗下資料中心。...

AI 耗電帶動用電需求激增 能源紅利題材中長線布局

法人表示，AI耗電，電力產業鏈含金量高，成為2026年海外熱門產業押寶新亮點，建議投資人鎖定AI能源相關ETF中長線布局...

AI 題材續航、Fed 降息預期升高 百億級台股商品 績效悍

Google最新發表的Gemini 3效能亮眼，證明模型在規模提升下仍具強勁成長力，重燃市場對AI概念股信心，加上12月...

二檔換成分股 聚焦新成員

臺灣指數公司昨（2）日公告，追蹤特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數的群益科技高息成長（00946），在50成分股中新增及刪...

市值型、規模、受益人數 搶眼

台股新高行情帶動指標市值型ETF規模翻倍、受益人數增加超過百萬，表現比高股息型還突出，買市值型ETF儼然成為全民運動，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。