四檔主動 ETF 接力開募 鎖定成長型題材、大型企業

今年最後一波台股主動式ETF募集熱潮再度襲捲，今日開募者有主動復華未來50（00991A）及主動台新優勢成長（00987A），8日開募為主動群益科技創新，15日接棒則是主動第一金台股優；這四檔主動式ETF各具特色，台股有望再獲資金挹注。

從各檔ETF的投資特色觀察，這波新發行台股主動式ETF，全面鎖定成長型題材，同時也挑選大型企業入手，挑選台股市值150大至500大企業，投資涵蓋面廣，更能納入具備成長潛力標的。

從經理費率觀察，傳統主動式台股基金經理費率大約落在1.2%至1.8%間，四檔主動型台股ETF具備費率有競爭力，其中又以主動第一金台股優及主動台新優勢成長具備費率優勢。

法人提醒，這四檔主動式ETF也都設計有配息機制，從年配、半年配至季配息，其中，主動第一金台股優及主動群益科技創新提供季配息機制，貼近投資人定期收息需求。

第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中指出，過去一年，台股大盤因AI浪潮席捲，多頭行情延續，權值股如台積電表現尤為亮眼，帶動市場屢創波段新高，過往主動基金因法規限制，單一持股上限僅能配置10%，即便洞悉市場主流，也難以完全反映行情，張正中表示，主動第一金台股優ETF。

聚焦台股市值前500大企業，透過四大面向、九大因子系統化篩選，主動捕捉強勢產業與個股，第一大持股比重上限可達30%，打破傳統規範，強化集中度更有效掌握主流行情。

台新臺灣優勢成長主動式ETF經理人魏永祥指出，目前有AI投資比重占美國GDP仍低、科技巨頭密集發行高等級公司債、本益比在合理範圍、科技股財務健全、CSP大廠持續上修資本支出等五大利多支撐AI成長動能，打破市場泡沫化的疑慮，台股AI供應鏈實質受惠大。儘管AI熱潮推升美股科技股評價走高，但目前本益比在30~40倍，但仍遠低於2000年網路泡沫時期曾高達60~70倍的水準，目前仍是布局時機。