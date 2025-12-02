六檔海外股票商品 本月除息

12月配息戰開跑，海外股票ETF共計有六檔將陸續除息，其中，以投資美股為主的凱基全球菁英55（00926）、野村美國研發龍頭在年度配息中都配發出超過5%的水準，而季配的復華富時不動產也維持2%。

凱基全球菁英55布局美股約九成，採年配，2023年配0.23元，換算配息率1.36%；2024年配出1.5元，配息率6.18%；2025年再度開出近6%的配息表現。但為保障既有受益人權益，避免除息交易日因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，凱基全球菁英55自昨日起至15日為止，暫停受理初級市場申購申請，投資人在次級市場進出時需留意合理折溢價。

另一檔年配的野村美國研發龍頭受益權單位擬配1元，換算配息率5.8%，這是掛牌以來首度配息。

而復華富時不動產連續兩季配0.19元，季配息率約2.04%；野村日本動能高息將進行第三次除息，擬配0.27元，換算單季配息率1.5%，是成立來最佳的配息表現。

中信亞太高股息和中信全球高股息都是自3月起每月除息，中信亞太高股息本月擬配0.085元，單月配息率0.7%，是成立來最佳的配息表現，而中信全球高股息則是第二個月配0.04元，單月配息率0.3%。

凱基全球菁英55研究團隊表示，AI泡沫疑慮導致市場近期一波修正，隨美國聯準會12月降息機率升溫，全球股債市行情同步回神，債券基金淨流入延續前四周170億美元以上高水位，S&P 500科技類股近12個月本益比雖超過30倍，但近12個月淨利率也逐步攀高逾20%，顯示AI題材離泡沫尚遠。