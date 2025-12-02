高含「金」量台股 ETF 亮眼

台股昨（2）日在台積電以及國泰金、中信金等金融股帶動，終場上漲0.8%，觀察金融指數上漲1.2%收在2,252點，創35年來新高，帶動含金量高的台股ETF績效長紅。

根據統計，台股ETF中有45檔成分股中有金融類股，其中以元大MSCI金融（0055）持有89.2%最高，其他持有四成以上的ETF，包括為國泰股利精選30、凱基優選30、群益台灣精選高息等。在近一月大盤面臨千點回檔劇烈震盪，含金量高的台股ETF，表現相對抗震。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，高息型ETF在大盤震盪之際，更能彰顯出穩健高息的特性。此外，市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。目前處於美國Fed降息循環，有利於銀行業存放款利差的優化，加上金融壽險業明年接軌IFRS17，獲利穩定性與可預測性將大幅提升，整體金融股後市表現可期。

整體而言 AI需求續增，有望支撐盤面多頭氣勢；金融股則預期受惠投資收益回升，以及Fed降息壓低壽險業避險成本。建議投資人可續抱台股高股息ETF，也可搭配市值型或主動式台股ETF提高投資組合效益。

大華優利高填息30 ETF經理人郭修誠指出，展望後市，法人普遍預估，台股企業盈餘仍有雙位數成長，獲利趨勢維持下，台股仍極具投資吸引力。

產業方面，2026年AI伺服器規格更迭將是亮點，建議關注伺服器、半導體、PCB、散熱模組等供應鏈核心，掌握長線成長機會。金融股方面，在匯率與關稅影響可控下，加上核心業務穩健成長，近期金控獲利表現多見上修，2026年有望維持穩健步調。