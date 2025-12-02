降息預期升高 債券基金績效回溫 後市仍具配置空間

美國經濟數據降溫帶動降息預期升高，公債殖利率小幅走低，推動近期債市全面走強。統計顯示，投資級、美國及新興市場債均維持淨流入，非投等債也出現反彈。法人指出，在降息循環將啟動、資金回流債市背景下，相關基金績效全面回溫，後市仍具配置空間。

經濟數據降溫激勵降息預期，債市全面上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自11月21日至11月26日止近一周，三大債市仍保持淨流入；其中，投資級企業債淨流入金額32.9億美元；新興市場債淨流入13.3美元；非投資等級債基金淨流入10.9億美元。

另外，觀察投資等級型國債、企業債相關基金表現，其中：新光新興富域國家債券、富蘭克林華美新興國家固定收益、元大10年以上投資級企業債券、匯豐資源豐富國家收益、聯邦美國優選投資等級債券等近半年來達10%以上，表現亮眼。

富蘭克林坦伯頓新興國家當地債管理團隊表示，看好新興國家的轉運機會，在中美關係緊張，驅動全球供應鏈重組，馬來西亞、印度、墨西哥和巴西等均為受惠國。

新興國家本身改革題材令人驚喜，例如南非組建的聯合政府即積極推動基礎建設等利民政策。這些國家公債殖利率普遍高於成熟國家，展現很多投資機會。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，市場情緒持續改善，主要歸因於強於預期的經濟、企業獲利調升、聯準會持續降息、大而美法案，以及貿易政策相關的不確定性下降。

展望後市，策略上仍建議以美股、可轉債、非投資等級債的均衡配置，透過分散投資組合、及多重收益來源掌握長期投資機會。

路博邁固定收益客戶投資組合經理人布雷西（Tobias Bracey）昨（2）日來台指出，Fed在12月將降息1碼（即0.25個百分點），2026年第1季再降1碼，之後維持聯邦基金利率在3-3.25%不變。

歐洲央行（ECB）則可能還有兩次降息機會，主要是因為景氣仍疲弱，德國10年期公債殖利率仍有下滑空間。

布雷西指出，由於Fed結束量化緊縮（QT），美國10年期公債殖利率上行的空間不大，美債2026年的波動程度應該會低於今年。在投資策略方面，布雷西強調靈活布局的重要。