非投等債回血吐悶氣 單周轉為淨流入16億美元

債市期待聯準會12月能再降息，過去一周整體固定收益型ETF資金淨流入91.9億美元，而且各分項全面轉成資金淨流入。地區別來看，淨流入美國債市規模49.0億美元最高。依債券品質分類，投資等級債市獲淨流入45.5億美元，非投資等級債市由前一周淨流出轉為淨流入16.1億美元。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國經濟強韌，企業基本面健康，聯準會利率政策有利債市表現，美國非投資等級債市殖利率水準仍處7%以上的優勢水準，可望持續吸引市場穩健需求。

安聯投信指出，根據聯準會褐皮書顯示近幾周美國整體消費支出進一步下降，更多官員也呼籲12月需要降息，使美國公債殖利率小幅走低，債市全面上漲，其中投資級債上漲，資金淨流入降溫；非投等債反彈，風險債資金兩樣情。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，市場情緒持續改善，主要歸因於強於預期的經濟、企業獲利調升、聯準會持續降息、大而美法案，以及貿易政策相關的不確定性下降。展望後市，策略上仍建議以美股、可轉債、非投資等級債的均衡配置，透過分散投資組合、及多重收益來源掌握長期投資機會。

其中，在可轉債市場部分，謝佳伶指出，主要推力來自企業希望降低票息成本、滿足再融資需求與中小型企業對股價上漲潛力樂觀看法。除分散化優勢外，新發行量也擴大潛在投資機會，帶來更具吸引力條件與良好的風險報酬比。

非投資等級債市上周轉為淨流入，謝佳伶分析，目前美國非投資債市場殖利率超過7%，2025年有望帶來超過票息的報酬率，債券價格折價與較高票息有望提供上漲機會及較低波動度。信用基本面穩健，短期再融資壓力有限，企業財務紀律維持良好，整體信用品質結構持續改善。在此環境下，新發行量可望維持穩定、利差維持低位、違約率則有望低於長期平均。