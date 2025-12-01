快訊

獨／左營槍擊命案百日前夕槍手偷渡海外…檢發布通緝 背景身分曝光

後年起…全面禁廚餘養豬！ 給業者1年落日轉型期

台股 ETF 受益人數連四周創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

大盤高檔震盪，波動度相對個股低的台股ETF持續受投資人青睞。根據集保戶股權分散11月28日統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加18.9萬人，續創單周最大增額紀錄；統計總人數來到11,968,469人連續第四周創下歷史新高，今年來已增加1,742,633人。

台股ETF受益人今年增加前三名分別為元大台灣50（0050）年增119.6萬人，元大高股息增加27.5萬人，群益台灣精選高息增加23萬人；今年市場新寵主動式台股ETF也有主動群益台灣強棒、主動統一台股增長及主動野村臺灣優選等三檔上榜。整體來看，高息型吸引穩健型投資人，主動式與市值型吸引積極型的投資人，高息型、市值型、主動式三分天下。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，台股接下來選股重勢，良好配置可望增加投資效益。選股策略可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。台股高檔區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，可在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德指出，近期台股高檔震盪主要是消化前段漲幅，科技股高估值或許導致短期技術性修正，但獲利趨勢與基本面表現仍是決定股價的關鍵。

對於長期投資人而言，短期市場震盪，可將此視為調整持股與分批布局的契機，優先鎖定體質佳、能將AI題材轉化為實際營收與獲利的企業，以較低成本買進優質公司的機會，投資人可依據己身風險承受度，不妨透過台股主動式ETF單筆分批或定期定額進行中長期布局。

延伸閱讀

熱錢出走股匯雙挫 新台幣連2黑收31.431元

台股上週大漲逾千點 外資減碼172億元連8賣

2026年台股上下檔區間、看好產業曝光 華南投顧這樣看

打敗大盤ROE更重要！這檔台股ETF近一年報酬居冠

相關新聞

Fed 降息預期升高 美股基金買氣持續升溫 績效全面走強

美股基金績效回溫，近周績效全面走強，且在資金動能上維持淨流入居冠地位。法人表示，受到美國聯準會降息預期再度升高帶動，美歐...

台股 ETF 配息 贏家出列 00919全年衝上11.23%

台股ETF的12月配息大戲陸續揭曉，根據各投信官網資料，包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713...

金價銀價同步上漲 貴金屬商品漲幅耀眼

白銀行情近期火熱不歇，昨（1）日再度突破歷史新高，已連續六日走強。法人表示，市場避險需求升溫，若市場延續降息預期、全球景...

台股 ETF 受益人數連四周創高

大盤高檔震盪，波動度相對個股低的台股ETF持續受投資人青睞。根據集保戶股權分散11月28日統計資料顯示，台股ETF受益人...

非投等債回血吐悶氣 單周轉為淨流入16億美元

債市期待聯準會12月能再降息，過去一周整體固定收益型ETF資金淨流入91.9億美元，而且各分項全面轉成資金淨流入。地區別...

ETF 定期定額 0050最吸金

全球股市受惠於AI浪潮與聯準會（Fed）謹慎寬鬆，投資熱度高漲，統計台灣掛牌的主、被動ETF，10月定期定額金額達160...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。