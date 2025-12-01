金價銀價同步上漲 貴金屬商品漲幅耀眼

白銀行情近期火熱不歇，昨（1）日再度突破歷史新高，已連續六日走強。法人表示，市場避險需求升溫，若市場延續降息預期、全球景氣改善，或綠能科技需求持續上升，白銀可望同時受惠工業需求與貴金屬題材，具備明顯補漲空間。

觀察近一周以來，貴金屬相關基金及ETF全數上漲，其中：期元大道瓊白銀（00738U）近周飆漲13.8%，表現最強勁；若將時序拉長至一年，晉達環球策略基金-環球黃金、富蘭克林黃金、施羅德環球基金系列－環球黃金、貝萊德世界黃金、DWS投資黃金貴金屬股票、期元大S&P黃金正2（00708L）績效皆破100%以上，績效亮眼。

富邦投顧董事長陳奕光表示，近期貴金屬市場表現強勁，其中白銀價格上漲主要受雙重因素驅動：一是工業用途增加，特別是對銀漿的需求上升，帶動了白銀的工業屬性；二是黃金價格的拉動，賦予白銀金融屬性，因此白銀的漲勢也表現強勁。白銀的上漲邏輯與黃金不同，其價格上漲是金融屬性與工業屬性疊加作用的結果。

另外，陳奕光指出，黃金價格上漲的原因主要有兩點：首先是市場對降息的預期，導致資金轉向黃金；其次是去美元化趨勢，市場對美元仍存疑慮，促使部分資金配置黃金。

聯邦投信表示，「黃金／白銀比」（Gold-Silver Ratio）目前來到約74倍，高於過去50年平均值約63倍。事實上，所謂黃金／白銀比，就是用一盎司黃金的價格，可以換到幾盎司白銀。當這個比值越高，代表白銀相對越便宜；比值越低，代表白銀漲得比黃金快。

現在的比值仍在歷史偏高位置，代表白銀相對黃金仍有補漲空間。過去每當黃金／白銀比升到70至80以上，後續往往會出現白銀價格追上甚至超越黃金漲幅的情況，因為市場資金會從已經漲多的黃金，轉向相對便宜、波動較大的白銀。