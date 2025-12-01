Fed 降息預期升高 美股基金買氣持續升溫 績效全面走強

美股基金績效回溫，近周績效全面走強，且在資金動能上維持淨流入居冠地位。法人表示，受到美國聯準會降息預期再度升高帶動，美歐股市同步轉強，相關基金表現水漲船高，仍是市場關注焦點。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自11月21日至11月26日止近一周，美國股票基金淨流入仍居冠、金額為91.6億美元、其次依序為全球新興市場26.4億美元、已開發歐洲15.2億美元及拉丁美洲1.6億美元。

此外，近周美股基金績效也走高，其中：美盛銳思美國小型公司機會、法巴美國小型股票、威廉博萊美國中小成長、美盛銳思美國小型公司、駿利亨德森美國價值中小等，績效介於6.6%至8.7%，表現最為亮眼。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，針對近期國際情勢，科技股推動美股感恩節假期前四連漲，市場對聯準會12月降息預期升溫，激勵美歐股市近一周翻紅，科技股更是以較大漲幅作收；此外，市場也預期俄烏停火協議將有所進展，有助於市場信心回穩。

莊凱倫分析，經濟數據方面，美國9月份零售銷售成長放緩，和前一個月相比僅成長0.2%，低於前值和預期，非門店銷售、汽車及零組件銷售大幅回落是主要拖累因素。11月經濟諮商理事會消費者信心由95.5降至88.7，低於預期，主要是對就業和經濟前景擔憂加劇。

歐盟主要經濟體物價走勢分化，德國11月通膨率意外升至2.6%，高於上月的2.3%，法國通膨持穩於0.8%，而西班牙通膨放緩至3.1%。在全球主要央行動態方面，歐洲央行10月份會議摘要顯示，官員們認為當前2%利率水平足夠穩健以應對衝擊，但是否需要進一步降息存在分歧。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會12月降息預期升高、Google發布Gemini 3模型與Nano Banana Pro功能後，強大能力獲各界好評，費城半導體單週大漲9.68%，科技股引領美股與全球股市周線收紅。

AI的潛在經濟效益足以支撐數兆美元投資週期，預計美國的AI將創造20兆美元經濟價值，遠超當前與市場預估的未來AI資本支出水準，而這還未考慮潛在海外利潤、新應用帶來的利益、通用人工智慧（AGI）問世的影響，故斷言AI出現泡沫仍過早，建議投資人應以長期投資視角看待AI，並透過定期定額長期投資美股或科技股方式來參與這波AI巨浪帶來的機遇。